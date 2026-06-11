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Где купить бензин в Саках в четверг
Где купить бензин в Саках в четверг - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Где купить бензин в Саках в четверг
В Саках в четверг бензин марки Аи-92 в свободной продаже появится на двух АЗС. Об этом проинформировала глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T08:12
2026-06-11T08:12
2026-06-11T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Саках в четверг бензин марки Аи-92 в свободной продаже появится на двух АЗС. Об этом проинформировала глава администрации города Юлия Предыбайло.Она уточнила, что запаса топлива хватит ориентировочно для 200 автомобилей на каждой из указанных автозаправочных станций."Напоминаю, продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации", – предупредила мэр города.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будутВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в КрымВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
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Где купить бензин в Саках в четверг
В Саках в четверг бензин в свободной продаже появится на двух АЗС – власти