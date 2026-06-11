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ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T10:14
2026-06-11T10:14
россия
министерство обороны рф
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
покушение
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Там уточнили, что иностранец прибыл на территорию нашей страны в феврале 2026 года. Он должен был застрелить российского военного, для чего по указанию куратора взял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов.После задержания мужчина рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помощь в получении статуса беженца в ЕС.Ранее сообщалось о задержании третьего соучастника подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитаркуПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, убийство
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ

ФСБ задержала иностранца за подготовку убийства российского военного

10:14 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении ЦОС.
Там уточнили, что иностранец прибыл на территорию нашей страны в феврале 2026 года. Он должен был застрелить российского военного, для чего по указанию куратора взял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов.
После задержания мужчина рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помощь в получении статуса беженца в ЕС.
Ранее сообщалось о задержании третьего соучастника подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ.
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РоссияМинистерство обороны РФНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПокушениеУбийство
 
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