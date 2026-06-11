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ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T10:14
2026-06-11T10:14
2026-06-11T10:14
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Там уточнили, что иностранец прибыл на территорию нашей страны в феврале 2026 года. Он должен был застрелить российского военного, для чего по указанию куратора взял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов.После задержания мужчина рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помощь в получении статуса беженца в ЕС.Ранее сообщалось о задержании третьего соучастника подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитаркуПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, убийство
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
ФСБ задержала иностранца за подготовку убийства российского военного
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия", - говорится в сообщении ЦОС.
Там уточнили, что иностранец прибыл на территорию нашей страны в феврале 2026 года. Он должен был застрелить российского военного, для чего по указанию куратора взял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов.
После задержания мужчина рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помощь в получении статуса беженца в ЕС.
Ранее сообщалось о задержании
третьего соучастника подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ.
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