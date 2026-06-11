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ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ

ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2026

ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ

В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T10:14

2026-06-11T10:14

2026-06-11T10:14

россия

министерство обороны рф

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

покушение

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Московском регионе предотвращено покушение на сотрудника Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.Там уточнили, что иностранец прибыл на территорию нашей страны в феврале 2026 года. Он должен был застрелить российского военного, для чего по указанию куратора взял из тайника пистолет ПМ с глушителем и 16 патронов.После задержания мужчина рассказал, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему обещали помощь в получении статуса беженца в ЕС.Ранее сообщалось о задержании третьего соучастника подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Им оказался Павел Васин – сын еще одного задержанного агента СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Петербурге двое россиян пытались отправить на СВО отравленную гуманитаркуПокушение на руководство Херсонской области – фигуранты получили срокиГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), покушение, убийство