https://crimea.ria.ru/20260611/evakuatsya-pentagona-i-pereimenovanie-ukrainy-v-sevastopole--glavnoe-1156798097.html
Эвакуация Пентагона и переименование "Украины" в Севастополе – главное
Эвакуация Пентагона и переименование "Украины" в Севастополе – главное - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Эвакуация Пентагона и переименование "Украины" в Севастополе – главное
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T22:33
2026-06-11T22:33
2026-06-11T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении. В Пентагоне сотрудников эвакуировали из некоторых из-за угрозы в воздухе. В Британии глава минобороны уходит в отставку из-за нехватки денег на армию. На Кубани ввели режим ЧС после атаки ВСУ. В Крыму анонсировали введение ограничений для движения автомобилей на двух участках трассы, ведущей на границу с Херсонской областью. В Севастополе открыли выставку, посвященную автору панорамы обороны города в Крымскую войну Франца Рубо и приняли решение лишить один из объектов в городе наименования "Украина".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин созвал членов СовбезаПрезидент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму РФ в сентябре текущего года, сообщили в Кремле.Участие в совещании приняли глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь ведомства Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, помощник российского лидера Николай Патрушев и руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.Эвакуация в Пентагоне из-за угрозы в воздухеНесколько этажей и коридоров внутри здания Пентагона в это день были заблокированы, а в других объявили эвакуацию из-за обнаружения проблемы с качеством воздуха, которая требовала "принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость". Об этом сообщил представитель ведомства Шон Парнелл.В помещения прибыли пожарные подразделения, в том числе группа по работе с опасными веществами.Британия лишается главы минобороны из-за денегМинистр обороны Великобритании Джон Хили подал заявление об отставке из-за недостатка финансирования военного ведомства. Соответствующее письмо Хили опубликовал в соцсети X.ЧС на Кубани после атаки ВСУВ ночь на четверг ВСУ атаковали Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения.В региональном оперштабе сообщили о введении режима ЧС в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов.Позже стало известно, что после ночной атаки повреждены многоэтажный дом и бизнес-центр.Новые ограничения на продукцию из АрменииРоссельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через РФ в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявили в пресс-службе ведомства."Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов", – пояснили в Россельхознадзоре.Ограничения движения на трассе в КрымуНа двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК."Ограничения вводятся на период производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки", – сообщили в ведомстве.Кинотеатр "Украина" в Севастополе лишится имениВ Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.Вывеску со здания сняли в день открытия здесь выставки "Рубо. 170", посвященной выдающемуся художнику-баталисту, автору севастопольской панорамы Францу Рубо. Среди экспонатов – фрагменты оригинального полотна его авторства, которые в последний раз были в Севастополе в 1942 году. А также обгоревшие куски картины, созданной советскими художниками, которые достали из воды и углей при тушении пожара, возникшего после удара беспилотника ВСУ ночью 10 июня.Директор музея Михаил Смородкин перед открытием мероприятия рассказал о том, что удалось спасти, и какой ущерб был нанесен объекту культурного наследия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Россельхознадзор ввел новые ограничения на продукцию из Армении. В Пентагоне сотрудников эвакуировали из некоторых из-за угрозы в воздухе. В Британии глава минобороны уходит в отставку из-за нехватки денег на армию. На Кубани ввели режим ЧС после атаки ВСУ. В Крыму анонсировали введение ограничений для движения автомобилей на двух участках трассы, ведущей на границу с Херсонской областью. В Севастополе открыли выставку, посвященную автору панорамы обороны города в Крымскую войну Франца Рубо и приняли решение лишить один из объектов в городе наименования "Украина".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Путин созвал членов Совбеза
Президент России Владимир Путин провел
оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсудил дополнительные меры безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму РФ в сентябре текущего года, сообщили в Кремле.
Участие в совещании приняли глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь ведомства Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, помощник российского лидера Николай Патрушев и руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.
Эвакуация в Пентагоне из-за угрозы в воздухе
Несколько этажей и коридоров внутри здания Пентагона в это день были заблокированы, а в других объявили эвакуацию из-за обнаружения проблемы с качеством воздуха, которая требовала "принятия мер предосторожности до тех пор, пока не определится ее значимость". Об этом сообщил
представитель ведомства Шон Парнелл.
В помещения прибыли пожарные подразделения, в том числе группа по работе с опасными веществами.
Британия лишается главы минобороны из-за денег
Министр обороны Великобритании Джон Хили подал заявление
об отставке из-за недостатка финансирования военного ведомства. Соответствующее письмо Хили опубликовал в соцсети X.
"После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку", – сказано в письме Хили.
ЧС на Кубани после атаки ВСУ
В ночь на четверг ВСУ атаковали
Краснодар. Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, два человека получили ранения.
В региональном оперштабе сообщили
о введении режима ЧС в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края после ночной атаки украинских дронов.
"Ущерб от ночной атаки БПЛА фиксируют оценочные комиссии, они приступили к обследованию территорий. Жителям помогают с уборкой", – сообщили в оперштабе.
Позже стало известно
, что после ночной атаки повреждены многоэтажный дом и бизнес-центр.
Новые ограничения на продукцию из Армении
Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через РФ в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов", – пояснили
в Россельхознадзоре.
Ограничения движения на трассе в Крыму
На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили
в министерстве транспорта РК.
"Ограничения вводятся на период производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки", – сообщили в ведомстве.
Кинотеатр "Украина" в Севастополе лишится имени
В Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.
Вывеску со здания сняли в день открытия здесь выставки "Рубо. 170"
, посвященной выдающемуся художнику-баталисту, автору севастопольской панорамы Францу Рубо. Среди экспонатов – фрагменты оригинального полотна его авторства, которые в последний раз были в Севастополе в 1942 году. А также обгоревшие куски картины, созданной советскими художниками, которые достали из воды и углей при тушении пожара, возникшего после удара беспилотника ВСУ ночью 10 июня.
"Этот кинотеатр не просто здание – это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название "Украина", – сообщил
глава города журналистам на открытии выставки.
Директор музея Михаил Смородкин перед открытием мероприятия рассказал
о том, что удалось спасти, и какой ущерб был нанесен объекту культурного наследия.
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