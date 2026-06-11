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Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами
Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами
Новые регионы свяжут с Ростовской областью шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Росавтотрансе. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T20:47
2026-06-11T20:47
2026-06-11T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Новые регионы свяжут с Ростовской областью шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Росавтотрансе.В Росавтотрансе уточнили, что начать эксплуатацию этих маршрутов должны не позднее 31 августа 2026 года.Ранее Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения пассажирских перевозок в Крым не касаются Запорожской областиКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУНовый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону
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РИА Новости Крым
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автобус, автобусное сообщение, ростовская область, новые регионы россии, росавтотранс, новости
Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами
Шесть новых автобусных маршрутов свяжут Ростовскую область с новыми регионами РФ