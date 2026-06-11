https://crimea.ria.ru/20260611/esche-6-avtobusov-zapustyat-mezhdu-rostovskoy-oblastyu-i-novymi-regionami-1156779145.html

Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами

Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами

Новые регионы свяжут с Ростовской областью шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Росавтотрансе. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T20:47

2026-06-11T20:47

2026-06-11T20:47

автобус

автобусное сообщение

ростовская область

новые регионы россии

росавтотранс

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147846846_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_eaea97b49fa76a5871667829768fe083.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Новые регионы свяжут с Ростовской областью шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов. Об этом сообщили в Росавтотрансе.В Росавтотрансе уточнили, что начать эксплуатацию этих маршрутов должны не позднее 31 августа 2026 года.Ранее Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения пассажирских перевозок в Крым не касаются Запорожской областиКак защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУНовый автобусный маршрут свяжет Крым и Ростов-на-Дону

ростовская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, автобусное сообщение, ростовская область, новые регионы россии, росавтотранс, новости