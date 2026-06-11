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Экотропа "Водопад Учан‑Су" закрыта из-за обвала - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Экотропа "Водопад Учан‑Су" закрыта из-за обвала
Экотропа "Водопад Учан‑Су" закрыта из-за обвала - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Экотропа "Водопад Учан‑Су" закрыта из-за обвала
Экологическая тропа "Водопад Учан‑Су" частично недоступна для посещения ориентировочно до 16 июня 2026 года. Об этом сообщает "Заповедный Крым". РИА Новости Крым, 11.06.2026
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2026-06-11T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Экологическая тропа "Водопад Учан‑Су" частично недоступна для посещения ориентировочно до 16&nbsp;июня 2026 года. Об этом сообщает "Заповедный Крым"."Причиной закрытия стал обвал горной породы. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - горорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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учан-су , новости крыма, крым, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, отдых в крыму, туризм в крыму
Экотропа "Водопад Учан‑Су" закрыта из-за обвала

Экотропа "Водопад Учан‑Су" частично закрыта из-за обвала до 16 июня

21:05 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодопад Учан-Су
Водопад Учан-Су - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Экологическая тропа "Водопад Учан‑Су" частично недоступна для посещения ориентировочно до 16 июня 2026 года. Об этом сообщает "Заповедный Крым".
"Причиной закрытия стал обвал горной породы. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - горорится в сообщении.
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