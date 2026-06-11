https://crimea.ria.ru/20260611/dva-uchastka-trassy-v-krymu-perekroyut-dlya-transporta-1156795594.html
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T18:15
2026-06-11T18:15
2026-06-11T18:15
ситуация на дорогах крыма
служба автомобильных дорог республики крым
крым
дороги крыма
алушта
симферополь
новости крыма
ремонт и строительство дорог
ремонт дорог
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_8eddc682b39e967a9003fc3d591d899a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.Речь идет о перекрестке, расположенном на 171-м км, между населенными пунктами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Он будет закрыт для движения транспорта на въезд и выезд из села Изобильное 22 июня с 06:00 до 22:00 и 28 июня с 06:00 до 22;00.На период действия ограничений проезд в село Изобильное будет осуществляться только через Партизанскую улицу, расположенную в Алуште.Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179+350 км, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180+800 км, а на улицу Сергеева-Ценского - через перекресток на 178-м км.Ранее сообщалось, что одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ заминировали участок трассы Новороссия в Херсонской областиНа севере Крыма завершают ремонт важной дорогиОткрыто движение по мосту на въезде в Ялту
крым
алушта
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_2bac754a78f833b058a90a45db83028b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба автомобильных дорог республики крым, крым, дороги крыма, алушта, симферополь, новости крыма, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму
Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
Два участка Ялтинской трассы в Крыму перекроют для транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. На двух участках трассы 35А-002 Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта вводятся ограничения для движения автомобилей. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.
"Ограничения вводятся на период производства работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия транспортной развязки", - говорится в сообщении.
Речь идет о перекрестке, расположенном на 171-м км, между населенными пунктами Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Он будет закрыт для движения транспорта на въезд и выезд из села Изобильное 22 июня с 06:00 до 22:00 и 28 июня с 06:00 до 22;00.
На период действия ограничений проезд в село Изобильное будет осуществляться только через Партизанскую улицу, расположенную в Алуште.
Кроме того, будет перекрыто движение через перекресток, расположенный на 179+350 км, возле памятника Крымским партизанам, с 30 июня с 22:00 до 1 июля до 07:00. На этот период проезд на улицу Комсомольскую будет осуществляться через примыкание, расположенное на 180+800 км, а на улицу Сергеева-Ценского - через перекресток на 178-м км.
Ранее сообщалось
, что одну из важных автомобильных артерий Севастополя – улицу Адмирала Октябрьского в Севастополе откроют для движения в середине июля, в соответствии с графиком работ. Сейчас строительная готовность объекта составляет около 90%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: