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Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен
Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Государство ведет системную работу по повышению доступности товаров и услуг для граждан и бизнеса, поддерживает... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T16:51
2026-06-11T16:51
2026-06-11T16:51
михаил мишустин
цены и тарифы
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Государство ведет системную работу по повышению доступности товаров и услуг для граждан и бизнеса, поддерживает добросовестных предпринимателей. Об этом говорилось на заседании правительства РФ под руководством его председателя Михаила Мишустина.Уточняется, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты также находятся на постоянном контроле. От их ассортимента в больницах и аптеках напрямую зависит качество медпомощи и здоровье миллионов граждан, подчеркнул Мишустин.По данным правительства, в 2025 году благодаря принятым мерам была снижена стоимость более 700 таких лекарств.Ранее сообщалось, что запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России оценивается в 8 месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаКрыму и Севастополю выделят более 24 млн рублей на бесплатные лекарстваВ России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
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михаил мишустин, цены и тарифы, продукты, россия, общество, экономика, лекарства
Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен
В правительстве РФ рассказали о мерах по предотвращению роста цен на продукты и лекарства