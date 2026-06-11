https://crimea.ria.ru/20260611/dorogie-produkty-i-lekarstva-v-pravitelstve-rasskazali-o-borbe-s-rostom-tsen-1156793896.html

Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен

Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Государство ведет системную работу по повышению доступности товаров и услуг для граждан и бизнеса, поддерживает... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T16:51

2026-06-11T16:51

2026-06-11T16:51

михаил мишустин

цены и тарифы

продукты

россия

общество

экономика

лекарства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Государство ведет системную работу по повышению доступности товаров и услуг для граждан и бизнеса, поддерживает добросовестных предпринимателей. Об этом говорилось на заседании правительства РФ под руководством его председателя Михаила Мишустина.Уточняется, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты также находятся на постоянном контроле. От их ассортимента в больницах и аптеках напрямую зависит качество медпомощи и здоровье миллионов граждан, подчеркнул Мишустин.По данным правительства, в 2025 году благодаря принятым мерам была снижена стоимость более 700 таких лекарств.Ранее сообщалось, что запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России оценивается в 8 месяцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топливаКрыму и Севастополю выделят более 24 млн рублей на бесплатные лекарстваВ России готовы лекарства для лечения редких заболеваний

россия

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2026

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михаил мишустин, цены и тарифы, продукты, россия, общество, экономика, лекарства