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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T09:23
2026-06-11T09:23
2026-06-11T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева пишет РИА Новости.Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, но сроки визита еще неизвестны, заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – РубиоЦели Европы и США в отношении России совпадают – политологСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
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крым, новости крыма, стивен уиткофф, сша, переговоры, джаред кушнер, кирилл дмитриев
Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Встреча с Уиткоффом и Кушнером может состоятся в июне – Дмитриев