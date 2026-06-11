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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T09:23
2026-06-11T09:23
крым
новости крыма
стивен уиткофф
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переговоры
джаред кушнер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева пишет РИА Новости.Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, но сроки визита еще неизвестны, заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – РубиоЦели Европы и США в отношении России совпадают – политологСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
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крым, новости крыма, стивен уиткофф, сша, переговоры, джаред кушнер, кирилл дмитриев
Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Встреча с Уиткоффом и Кушнером может состоятся в июне – Дмитриев

09:23 11.06.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером должна состояться в июне. Об этом со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева пишет РИА Новости.

"Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне", – сказал он.

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, но сроки визита еще неизвестны, заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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КрымНовости КрымаСтивен УиткоффСШАПереговорыДжаред КушнерКирилл Дмитриев
 
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