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Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку
Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку
Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T23:31
2026-06-11T23:31
2026-06-11T23:35
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Уточняется, что также ранены два мирных жителя, им оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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егор ковальчук, брянская область, происшествия, новости, атаки всу, утраты, заповедники