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Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку
Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку
Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T23:31
2026-06-11T23:35
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Уточняется, что также ранены два мирных жителя, им оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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егор ковальчук, брянская область, происшествия, новости, атаки всу, утраты, заповедники

Директор биосферного заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку

23:31 11.06.2026 (обновлено: 23:35 11.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по поселку Суземка Брянской области, один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков, еще два человека пострадали, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших - директор Брянского биосферного заповедника "Брянский лес" Александр Никитенков", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что также ранены два мирных жителя, им оказана медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
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Егор КовальчукБрянская областьПроисшествияНовостиАтаки ВСУУтратыЗаповедники
 
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