https://crimea.ria.ru/20260611/dezorientiruyut-voennykh-vlasti-feodosii-prosyat-ne-ezdit-na-mopedakh-nochyu-1156793734.html

Дезориентируют военных: власти Феодосии просят не ездить на мопедах ночью

Дезориентируют военных: власти Феодосии просят не ездить на мопедах ночью - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Дезориентируют военных: власти Феодосии просят не ездить на мопедах ночью

В администрации Феодосии призвали жителей и гостей города не ездить ночью на мотоциклах и питбайках. Поскольку звук от этих транспортных средств может... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T16:45

2026-06-11T16:45

2026-06-11T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В администрации Феодосии призвали жителей и гостей города не ездить ночью на мотоциклах и питбайках. Поскольку звук от этих транспортных средств может дезориентировать военных, сообщает пресс-служба Феодосии.В администрации напомнили родителям подростков, которые могут кататься на мотоциклах, об ограничениях по пребыванию несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых после 22 часов.Отмечается, что за несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность.Ранее автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков выразил мнение, что в Крыму часто дети и подростки гибнут или провоцируют дорожно-транспортные происшествия, незаконно управляя мототранспортом. Проблема требует скорейшего ужесточения мер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток-мопедист погиб под колесами питбайкаМоторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступленияСупернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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