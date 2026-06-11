https://crimea.ria.ru/20260611/chto-pokazal-udar-po-panorame-sevastopolya---mnenie-1156801311.html

Что показал удар по Панораме Севастополя - мнение

Что показал удар по Панораме Севастополя - мнение - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Что показал удар по Панораме Севастополя - мнение

Удар ВСУ по зданию Панорамы в Севастополе стал своего рода проверкой для жителей Севастополя на верность своему городу-герою и России. На сегодняшний день время РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T22:21

2026-06-11T22:21

2026-06-11T23:20

удар всу по панораме "оборона севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по зданию Панорамы в Севастополе стал своего рода проверкой для жителей Севастополя на верность своему городу-герою и России. На сегодняшний день время принять окончательное решение: с кем ты и ради чего. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала советник губернатора Севастополя Татьяна Щербакова."И не будем забывать, что очень многие, почти все, кто составляет славу города, не родились здесь. Но раз приехав сюда, всю свою жизнь положили во славу города, для города. Говоря проще и без пафоса: здесь, в Севастополе ты понимаешь, что ты именно ты, а не кто-то где-то – за все это отвечаешь. За свой двор. За лестницу рядом с двором. За всю архитектуру. За море. За весь этот город и всю эту страну", – сказала советник губернатора на полях выставки "Рубо.170".По ее мнению, открывшаяся выставка, посвященная выдающемуся художнику-монументалисту, автору севастопольской панорамы Францу Рубо, это не только повод вспомнить о безвозвратно утраченном во время недавнего налета на город вражеских беспилотников."Мне кажется, несмотря на достаточно сложные, если не сказать трагические обстоятельства, сегодняшнее мероприятие – это повод не только высказать соболезнования, но и показать, что город, страна объединены. И скорее, показать даже гнев, ярость, непринятие и несогласие с происходящим и что все мы – вместе и не остановимся", – сказала Щербакова.Она убеждена, что к сегодняшнему дню, после стольких актов украинского террора в отношении мирных людей, гражданских объектов, а теперь и настоящих святынь для нашего города-героя и всей России, "для каждого появился повод принять решение определенное".Люди все разные, и их жизненные обстоятельства отличаются, но именно здесь и сейчас формируется точка невозврата, когда двояких мнений о том, как надо действовать, быть не может."Я могу говорить только за себя и тех, кого я знаю. Мои знакомые, люди, с которыми я выросла, мои близкие, – все они принимают решение о точке определенного невозврата. Уже принято решение: мы остаемся с городом, что бы ни случилось", – заключила она.Украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." ночью 10 июня. Загорелась кровля. Пожар удалось локализовать в середине дня, а полностью потушить только на следующие сутки.В огне погибла практически вся панорама – масштабное полотно, написанное советскими художниками в начале 1950-х к 100-летию Крымской войны по сюжету и в точном соответствии с композицией первой монументальной картины авторства Франца Рубо (ее публичный показ впервые состоялся в 1905 году).По информации представителя подрядчика, выполнявшего реставрацию здания, 70% работ придется переделывать. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борются с великим общим прошлым: эксперт об ударе ВСУ по Панораме Севастополя ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкость

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