ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи
Выбросов не зафиксировано - на пляжах Крыма ищут пятна нефтепродуктов
© Оперштаб Краснодарский крайМазут на пляже в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края в рамках работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Этот вопрос обсуждался 11 июня на заседании правкомиссии для координации указанных работ, о чем сообщили в правительстве РФ.
"За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала проведения работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта – они обезврежены или переведены в категорию вторичных продуктов.
"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу", - уточняется в сообщении.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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