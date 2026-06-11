https://crimea.ria.ru/20260611/chs-iz-za-krusheniya-tankerov-v-krymu-prodolzhayut-monitorit-plyazhi-1156789873.html

ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи

ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи - РИА Новости Крым, 11.06.2026

ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи

Продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края в рамках работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T15:35

2026-06-11T15:35

2026-06-11T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края в рамках работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Этот вопрос обсуждался 11 июня на заседании правкомиссии для координации указанных работ, о чем сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что с начала проведения работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта – они обезврежены или переведены в категорию вторичных продуктов.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правилаРазлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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