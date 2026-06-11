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ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи
ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи - РИА Новости Крым, 11.06.2026
ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи
Продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края в рамках работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T15:35
2026-06-11T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края в рамках работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Этот вопрос обсуждался 11 июня на заседании правкомиссии для координации указанных работ, о чем сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что с начала проведения работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта – они обезврежены или переведены в категорию вторичных продуктов.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Компании обязали сообщать о разливе нефти за 30 минут – новые правилаРазлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
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новости, разлив мазута, пляжи, пляжи крыма, новости крыма, крым, нефть
ЧС из-за крушения танкеров: в Крыму продолжают мониторить пляжи

Выбросов не зафиксировано - на пляжах Крыма ищут пятна нефтепродуктов

15:35 11.06.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайМазут на пляже в Анапе
Мазут на пляже в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края в рамках работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Этот вопрос обсуждался 11 июня на заседании правкомиссии для координации указанных работ, о чем сообщили в правительстве РФ.
"За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала проведения работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта – они обезврежены или переведены в категорию вторичных продуктов.
"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу", - уточняется в сообщении.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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