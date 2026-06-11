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Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T12:32
2026-06-11T12:32
черное море
безэкипажные катера
новости сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, за сутки силы ПВО уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун".В ночь на четверг в Севастополе военные отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника. В результате падения осколков ранена женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости. Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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черное море, безэкипажные катера, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф
Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

12:32 11.06.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.
"Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ". - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, за сутки силы ПВО уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун".
В ночь на четверг в Севастополе военные отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника. В результате падения осколков ранена женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости.
Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.
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Черное мореБезэкипажные катераНовости СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Министерство обороны РФ
 
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