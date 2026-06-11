https://crimea.ria.ru/20260611/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhili-v-chernom-more-1156784140.html

Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море

Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T12:32

2026-06-11T12:32

2026-06-11T12:32

черное море

безэкипажные катера

новости сво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, за сутки силы ПВО уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун".В ночь на четверг в Севастополе военные отразили две массированные атаки ВСУ. Всего над городом сбили 33 беспилотника. В результате падения осколков ранена женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости. Кроме того, повреждены восемь многоквартирных домов в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города - у них пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. В Гагаринском районе повреждены четыре автомобиля. В кафе на улице Репина взрывной волной выбиты стекла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, безэкипажные катера, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф