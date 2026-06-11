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Без агрессии и привязанности: утвержден ГОСТ на детские игрушки с ИИ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Без агрессии и привязанности: утвержден ГОСТ на детские игрушки с ИИ
Без агрессии и привязанности: утвержден ГОСТ на детские игрушки с ИИ - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Без агрессии и привязанности: утвержден ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В России утвержден новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T19:19
2026-06-11T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В России утвержден новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах, сообщили в Росстандарте.Как отметили в ведомстве, новый ГОСТ устанавливает комплексную систему требований по нескольким ключевым направлениям.Отдельное внимание уделено вопросам защиты персональных данных ребенка.Документ, который вступит в силу 1 сентября, распространяется на интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ, предназначенные для детей от 1 года до 14 лет.Ранее Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила заработают также в сентябре этого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахОткуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пивоОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
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гост, новости, россия, общество
Без агрессии и привязанности: утвержден ГОСТ на детские игрушки с ИИ

В России утвержден ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом

19:19 11.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФигурка игрушечного робота
Фигурка игрушечного робота - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В России утвержден новый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах, сообщили в Росстандарте.
Как отметили в ведомстве, новый ГОСТ устанавливает комплексную систему требований по нескольким ключевым направлениям.
"Среди них – традиционная безопасность игрушек, включая физическую, механическую и пожарную безопасность, цифровая и информационная безопасность, предусматривающая защиту данных, и контроль подключения к внешним сервисам. А также психоэмоциональная безопасность, исключающая сценарии, способные вызывать страх, тревогу, агрессию или чрезмерную привязанность", - рассказали в Росстандарте.
Отдельное внимание уделено вопросам защиты персональных данных ребенка.
Документ, который вступит в силу 1 сентября, распространяется на интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ, предназначенные для детей от 1 года до 14 лет.
Ранее Росстандарт принял ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила заработают также в сентябре этого года.
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