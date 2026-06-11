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Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо
Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо
В Севастополе впервые с 1942 года представили два сохранившихся оригинальных фрагмента монументального полотна "Штурм 6 июня 1855 года" (севастопольская... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T18:52
2026-06-11T18:57
севастополь
михаил смородкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые с 1942 года представили два сохранившихся оригинальных фрагмента монументального полотна "Штурм 6 июня 1855 года" (севастопольская панорама) авторства Франца Рубо. Мероприятие посвятили 170-летию со дня рождения знаменитого на весь мир художника, – основоположника батальной панорамной живописи в России, и 170-летию окончания Крымской войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, выставка была запланирована еще в прошлом году именно на эти июньские дни в связи с тем, что в Севастополь вернулись фрагменты панорамы Рубо, ранее отреставрированные в Москве.Он отметил, что после удара ВСУ по зданию Панорамы в ночь на 10 июня, в результате которого внутри все выгорело практически дотла, было принято решение выставить также в рамках этой выставки два незначительных фрагмента того художественного полотна, которое десятилетиями с момента восстановления музея после Великой Отечественной войны демонстрировалось и выставлялась в музее.Ранее Смородкин сообщал, что накануне во время тушения пожара и спасения артефактов из здания панорамы удалось вынести 10 фрагментов, размером примерно 5 х 3 метра, которые доставали из воды и углей.Как уточнила в комментарии РИА Новости Крым заведующая отделом музея "История Крымской войны 1853-1856 гг." Екатерина Малиновская, в здании панорамы с момента ее восстановления в 1954 году, к столетию Крымской войны, находилось произведение советских художников, которые создали полотно на основании сюжета и композиции панорамы Рубо, так сказать, "по мотивам". Именно обгоревшие и не подлежащие восстановление куски этого полотна можно видеть на выставке - теперь под стеклом.Оригинальные же фрагменты полота Франца Рубо все время после эвакуации в годы Великой Отечественной войны находились в Москве."Прошло более 60 лет, когда наши коллеги вообще инициировали процесс возвращения фрагментов в Севастополь. И фрагменты панорамы вернулись в свой дом, в то место, где они были приведены творческим гением самого Франца Рубо... И для нас честь представить эти фрагменты публике, поскольку севастопольцы ранее их могли видеть только в составе полотна Рубо еще в далеком 1942 году", – подчеркнула Малиновская.Речь идет о фрагментах панорамы с условными называниями "Атака", а также "Левее Юферова", отметила она.По словам Малиновской, в рамках практики обмена фондовыми коллекциями между государственным и музеями, которая существовала и в советское время, оба эти фрагмента в 1960-х годах были переданы музею-панораме "Бородинская битва" в качестве образцов панорамной живописи Франца Алексеевича Рубо."Так случилось, что в 1967 году в панораме московской случился страшный пожар. В пламени того пожара удалось спасти четыре фрагмента подлинного полотна панорамы "Бородинская битва". И, ища авторскую живописную манеру Франца Алексеевича Рубо, специалисты-реставраторы, конечно же, обращались и к нашим фрагментам", – пояснила Малиновская.На выставке "Рубо.170" с сегодняшнего дня можно увидеть также этюды и рисунки Франца Рубо, копии работ из коллекций музеев-партнеров и образцы обмундирования и вооружения русской армии периода Крымской войны. Все это те предметы, которые художник использовал при подготовке к созданию своих батальных полотен.Кроме того, под стеклом рядом с картинами и репродукциями – награды, личные документы, книги и альбомы о творчестве мастера.Сделать это помогла фондовая коллекция музея обороны Севастополя и его партнеров, в числе которых Музей-панорама "Бородинская битва", музей изобразительных искусств и музей Черноморского флота, добавила она.Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в день открытия этой выставки еще раз подчеркнул, что монументальное полотно Франца Рубо непременно будет восстановлено и помещено там же, где десятилетиями демонстрировалась его точная копия, созданная после удара немецкой авиации и пожара в 1942-м.Он отметил, что музей уже получил "массу предложений со словами поддержки от разных институтов и активных художников включиться в работу"."Пока еще об этом говорить рано, но полная поддержка со стороны профессионального сообщества и для тех людей, которые занимаются именно написанием панорамы и живописи, у нас есть", – заключил руководитель музея.Что известно о панораме Рубо "Штурм 6 июня 1855 года"Монументальное полотно – панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." посвящено событиям обороны Севастополя во время Крымской войны. Решение о его создании к 50-летию обороны города приняли в 1901 году. Работа была поручена одному из главных мастеров панорамной живописи и его основоположнику в России Францу Рубо.Сюжет, выбранный художником, изображал отражение штурма Малахова кургана и Корабельной стороны англо-французскими войсками 6 (18 по новому стилю) июня 1855 года. Полотно насчитывало свыше 4 тысяч персонажей, в числе которых реальные защитники Севастополя: адмирал Павел Нахимов, хирург Николай Пирогов, матрос Петр Кошка и сестра милосердия Даша Севастопольская.Рубо работал над панорамой с 1901 по 1904 год. Для публичного посещения ее выставили впервые в 1905 года в здании на Историческом бульваре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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севастополь, михаил смородкин, удар всу по панораме "оборона севастополя", панорама, рубо, новости севастополя, новости крыма, выставка, видео
Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо

В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо

18:52 11.06.2026 (обновлено: 18:57 11.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые с 1942 года представили два сохранившихся оригинальных фрагмента монументального полотна "Штурм 6 июня 1855 года" (севастопольская панорама) авторства Франца Рубо. Мероприятие посвятили 170-летию со дня рождения знаменитого на весь мир художника, – основоположника батальной панорамной живописи в России, и 170-летию окончания Крымской войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, выставка была запланирована еще в прошлом году именно на эти июньские дни в связи с тем, что в Севастополь вернулись фрагменты панорамы Рубо, ранее отреставрированные в Москве.
"И для нашего музея, и вообще для музейного сообщества это беспрецедентный случай, когда два фрагмента оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо, которое было уничтожено в июне 1942 года, вернулось к нам... Спустя 84 года они прибыли в Севастополь", – сказал Смородкин.
Он отметил, что после удара ВСУ по зданию Панорамы в ночь на 10 июня, в результате которого внутри все выгорело практически дотла, было принято решение выставить также в рамках этой выставки два незначительных фрагмента того художественного полотна, которое десятилетиями с момента восстановления музея после Великой Отечественной войны демонстрировалось и выставлялась в музее.
Ранее Смородкин сообщал, что накануне во время тушения пожара и спасения артефактов из здания панорамы удалось вынести 10 фрагментов, размером примерно 5 х 3 метра, которые доставали из воды и углей.
"Фрагменты размером 5х3 после того, как мы только что их вынесли из пожара, не представляется возможным в одном помещении здесь подготовить (для показа). И сегодня мы для наглядности покажем маленькие куски оторванного и обожженного полотна, которое вчера извлекли из пожара", – отметил он.
Обгоревший фрагмент полотна панорамы, спасенный из пожара 10 июня 2026 года
Обгоревший фрагмент полотна панорамы, спасенный из пожара 10 июня 2026 года
Обгоревший фрагмент полотна панорамы, спасенный из пожара 10 июня 2026 года
Как уточнила в комментарии РИА Новости Крым заведующая отделом музея "История Крымской войны 1853-1856 гг." Екатерина Малиновская, в здании панорамы с момента ее восстановления в 1954 году, к столетию Крымской войны, находилось произведение советских художников, которые создали полотно на основании сюжета и композиции панорамы Рубо, так сказать, "по мотивам". Именно обгоревшие и не подлежащие восстановление куски этого полотна можно видеть на выставке - теперь под стеклом.
Оригинальные же фрагменты полота Франца Рубо все время после эвакуации в годы Великой Отечественной войны находились в Москве.
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
"Прошло более 60 лет, когда наши коллеги вообще инициировали процесс возвращения фрагментов в Севастополь. И фрагменты панорамы вернулись в свой дом, в то место, где они были приведены творческим гением самого Франца Рубо... И для нас честь представить эти фрагменты публике, поскольку севастопольцы ранее их могли видеть только в составе полотна Рубо еще в далеком 1942 году", – подчеркнула Малиновская.
Речь идет о фрагментах панорамы с условными называниями "Атака", а также "Левее Юферова", отметила она.
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
По словам Малиновской, в рамках практики обмена фондовыми коллекциями между государственным и музеями, которая существовала и в советское время, оба эти фрагмента в 1960-х годах были переданы музею-панораме "Бородинская битва" в качестве образцов панорамной живописи Франца Алексеевича Рубо.
"Так случилось, что в 1967 году в панораме московской случился страшный пожар. В пламени того пожара удалось спасти четыре фрагмента подлинного полотна панорамы "Бородинская битва". И, ища авторскую живописную манеру Франца Алексеевича Рубо, специалисты-реставраторы, конечно же, обращались и к нашим фрагментам", – пояснила Малиновская.
На выставке "Рубо.170" с сегодняшнего дня можно увидеть также этюды и рисунки Франца Рубо, копии работ из коллекций музеев-партнеров и образцы обмундирования и вооружения русской армии периода Крымской войны. Все это те предметы, которые художник использовал при подготовке к созданию своих батальных полотен.
Кроме того, под стеклом рядом с картинами и репродукциями – награды, личные документы, книги и альбомы о творчестве мастера.
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
"Севастопольская панорама – это часть нашего культурного кода, нашего мировоззрения. Но нам было важно показать не только... его шедевр, но и весь биографический путь художника, разные аспекты и стороны творчества, те творческие направления, которые для нас кажутся непривычными", – сказала Малиновская.
Сделать это помогла фондовая коллекция музея обороны Севастополя и его партнеров, в числе которых Музей-панорама "Бородинская битва", музей изобразительных искусств и музей Черноморского флота, добавила она.
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в день открытия этой выставки еще раз подчеркнул, что монументальное полотно Франца Рубо непременно будет восстановлено и помещено там же, где десятилетиями демонстрировалась его точная копия, созданная после удара немецкой авиации и пожара в 1942-м.
"Так случилось, что по его же сюжету уже в третий раз, будет воссоздана или отреставрирована – это мы определим немножко позже – эта панорама. А то, что она будет восстановлена, нет никаких сомнений: у нас хватает и цифрового материала, и подлинных, так сказать, обрывков полотна. И сейчас техника позволяет... все это делать".
Он отметил, что музей уже получил "массу предложений со словами поддержки от разных институтов и активных художников включиться в работу".
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
В Севастополе открыли выставку сохранившихся и утраченных фрагментов панорамы Франца Рубо
"Пока еще об этом говорить рано, но полная поддержка со стороны профессионального сообщества и для тех людей, которые занимаются именно написанием панорамы и живописи, у нас есть", – заключил руководитель музея.

Что известно о панораме Рубо "Штурм 6 июня 1855 года"

Монументальное полотно – панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." посвящено событиям обороны Севастополя во время Крымской войны. Решение о его создании к 50-летию обороны города приняли в 1901 году. Работа была поручена одному из главных мастеров панорамной живописи и его основоположнику в России Францу Рубо.
Сюжет, выбранный художником, изображал отражение штурма Малахова кургана и Корабельной стороны англо-французскими войсками 6 (18 по новому стилю) июня 1855 года. Полотно насчитывало свыше 4 тысяч персонажей, в числе которых реальные защитники Севастополя: адмирал Павел Нахимов, хирург Николай Пирогов, матрос Петр Кошка и сестра милосердия Даша Севастопольская.
Рубо работал над панорамой с 1901 по 1904 год. Для публичного посещения ее выставили впервые в 1905 года в здании на Историческом бульваре.
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