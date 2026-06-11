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Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо

Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо

В Севастополе впервые с 1942 года представили два сохранившихся оригинальных фрагмента монументального полотна "Штурм 6 июня 1855 года" (севастопольская... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T18:52

2026-06-11T18:52

2026-06-11T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе впервые с 1942 года представили два сохранившихся оригинальных фрагмента монументального полотна "Штурм 6 июня 1855 года" (севастопольская панорама) авторства Франца Рубо. Мероприятие посвятили 170-летию со дня рождения знаменитого на весь мир художника, – основоположника батальной панорамной живописи в России, и 170-летию окончания Крымской войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, выставка была запланирована еще в прошлом году именно на эти июньские дни в связи с тем, что в Севастополь вернулись фрагменты панорамы Рубо, ранее отреставрированные в Москве.Он отметил, что после удара ВСУ по зданию Панорамы в ночь на 10 июня, в результате которого внутри все выгорело практически дотла, было принято решение выставить также в рамках этой выставки два незначительных фрагмента того художественного полотна, которое десятилетиями с момента восстановления музея после Великой Отечественной войны демонстрировалось и выставлялась в музее.Ранее Смородкин сообщал, что накануне во время тушения пожара и спасения артефактов из здания панорамы удалось вынести 10 фрагментов, размером примерно 5 х 3 метра, которые доставали из воды и углей.Как уточнила в комментарии РИА Новости Крым заведующая отделом музея "История Крымской войны 1853-1856 гг." Екатерина Малиновская, в здании панорамы с момента ее восстановления в 1954 году, к столетию Крымской войны, находилось произведение советских художников, которые создали полотно на основании сюжета и композиции панорамы Рубо, так сказать, "по мотивам". Именно обгоревшие и не подлежащие восстановление куски этого полотна можно видеть на выставке - теперь под стеклом.Оригинальные же фрагменты полота Франца Рубо все время после эвакуации в годы Великой Отечественной войны находились в Москве."Прошло более 60 лет, когда наши коллеги вообще инициировали процесс возвращения фрагментов в Севастополь. И фрагменты панорамы вернулись в свой дом, в то место, где они были приведены творческим гением самого Франца Рубо... И для нас честь представить эти фрагменты публике, поскольку севастопольцы ранее их могли видеть только в составе полотна Рубо еще в далеком 1942 году", – подчеркнула Малиновская.Речь идет о фрагментах панорамы с условными называниями "Атака", а также "Левее Юферова", отметила она.По словам Малиновской, в рамках практики обмена фондовыми коллекциями между государственным и музеями, которая существовала и в советское время, оба эти фрагмента в 1960-х годах были переданы музею-панораме "Бородинская битва" в качестве образцов панорамной живописи Франца Алексеевича Рубо."Так случилось, что в 1967 году в панораме московской случился страшный пожар. В пламени того пожара удалось спасти четыре фрагмента подлинного полотна панорамы "Бородинская битва". И, ища авторскую живописную манеру Франца Алексеевича Рубо, специалисты-реставраторы, конечно же, обращались и к нашим фрагментам", – пояснила Малиновская.На выставке "Рубо.170" с сегодняшнего дня можно увидеть также этюды и рисунки Франца Рубо, копии работ из коллекций музеев-партнеров и образцы обмундирования и вооружения русской армии периода Крымской войны. Все это те предметы, которые художник использовал при подготовке к созданию своих батальных полотен.Кроме того, под стеклом рядом с картинами и репродукциями – награды, личные документы, книги и альбомы о творчестве мастера.Сделать это помогла фондовая коллекция музея обороны Севастополя и его партнеров, в числе которых Музей-панорама "Бородинская битва", музей изобразительных искусств и музей Черноморского флота, добавила она.Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в день открытия этой выставки еще раз подчеркнул, что монументальное полотно Франца Рубо непременно будет восстановлено и помещено там же, где десятилетиями демонстрировалась его точная копия, созданная после удара немецкой авиации и пожара в 1942-м.Он отметил, что музей уже получил "массу предложений со словами поддержки от разных институтов и активных художников включиться в работу"."Пока еще об этом говорить рано, но полная поддержка со стороны профессионального сообщества и для тех людей, которые занимаются именно написанием панорамы и живописи, у нас есть", – заключил руководитель музея.Что известно о панораме Рубо "Штурм 6 июня 1855 года"Монументальное полотно – панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." посвящено событиям обороны Севастополя во время Крымской войны. Решение о его создании к 50-летию обороны города приняли в 1901 году. Работа была поручена одному из главных мастеров панорамной живописи и его основоположнику в России Францу Рубо.Сюжет, выбранный художником, изображал отражение штурма Малахова кургана и Корабельной стороны англо-французскими войсками 6 (18 по новому стилю) июня 1855 года. Полотно насчитывало свыше 4 тысяч персонажей, в числе которых реальные защитники Севастополя: адмирал Павел Нахимов, хирург Николай Пирогов, матрос Петр Кошка и сестра милосердия Даша Севастопольская.Рубо работал над панорамой с 1901 по 1904 год. Для публичного посещения ее выставили впервые в 1905 года в здании на Историческом бульваре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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