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Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже
Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже
В Феодосии топливо в четверг можно приобрести без талонов на десяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T09:11
2026-06-11T09:11
крым
новости крыма
феодосия
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
владимир ким
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии топливо в четверг можно приобрести без талонов на десяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.По его данным, заправиться с 9 часов утра можно на заправках "Атан" по адресам:- улица Челнокова, 71 - А-95 ультра, А-92;- Керченское шоссе, 27/Д - А-92 и ДТ ультра;- Керченское шоссе, 18/Б - А-92;- Симферопольское шоссе, 25 - А-92;- Керченское шоссе, 23 - А-95 ультра и А-92;- поселок Приморский, Керченское шоссе, 86/88 - А-92;- поселок Коктебель, улица Ленина, 150 - А-92;- село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б - А-92;- село Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 - ДТ ультра;Также топливо марок АИ-92, ДТ NP с 9 часов утра можно приобрести на заправке ТЭС по Керченскому шоссе, 1а.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будутВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в КрымВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных
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Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже

В Феодосии топливо 11 июня можно купить на десяти АЗС - адреса

09:11 11.06.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка в Симферополе
Заправка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии топливо в четверг можно приобрести без талонов на десяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.
"Планируется свободная продажа топлива на АЗС Феодосийского округа. Не более 20 литров на одно транспортное средство; заправка в канистры запрещена", - написал Ким в своем канале в МАКС.
По его данным, заправиться с 9 часов утра можно на заправках "Атан" по адресам:
- улица Челнокова, 71 - А-95 ультра, А-92;
- Керченское шоссе, 27/Д - А-92 и ДТ ультра;
- Керченское шоссе, 18/Б - А-92;
- Симферопольское шоссе, 25 - А-92;
- Керченское шоссе, 23 - А-95 ультра и А-92;
- поселок Приморский, Керченское шоссе, 86/88 - А-92;
- поселок Коктебель, улица Ленина, 150 - А-92;
- село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б - А-92;
- село Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 - ДТ ультра;
Также топливо марок АИ-92, ДТ NP с 9 часов утра можно приобрести на заправке ТЭС по Керченскому шоссе, 1а.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.
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КрымНовости КрымаФеодосияТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуВладимир Ким
 
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