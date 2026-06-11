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Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже

Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Бензин в Крыму: где в Феодосии есть топливо в свободной продаже

В Феодосии топливо в четверг можно приобрести без талонов на десяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T09:11

2026-06-11T09:11

2026-06-11T09:11

крым

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топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии топливо в четверг можно приобрести без талонов на десяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.По его данным, заправиться с 9 часов утра можно на заправках "Атан" по адресам:- улица Челнокова, 71 - А-95 ультра, А-92;- Керченское шоссе, 27/Д - А-92 и ДТ ультра;- Керченское шоссе, 18/Б - А-92;- Симферопольское шоссе, 25 - А-92;- Керченское шоссе, 23 - А-95 ультра и А-92;- поселок Приморский, Керченское шоссе, 86/88 - А-92;- поселок Коктебель, улица Ленина, 150 - А-92;- село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б - А-92;- село Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 - ДТ ультра;Также топливо марок АИ-92, ДТ NP с 9 часов утра можно приобрести на заправке ТЭС по Керченскому шоссе, 1а.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будутВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в КрымВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольных

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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