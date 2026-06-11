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Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках

Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках

В четверг в Судаке в свободной продаже есть бензин марки Аи-92 и дизель "Ультра". Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T08:43

2026-06-11T08:43

2026-06-11T08:43

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Судаке в свободной продаже есть бензин марки Аи-92 и дизель "Ультра". Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.Залить можно до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства.В Саках 11 июня бензин Аи-92 можно купить на двух АЗС.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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