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Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках
Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках
В четверг в Судаке в свободной продаже есть бензин марки Аи-92 и дизель "Ультра". Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T08:43
2026-06-11T08:43
2026-06-11T08:43
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кирилл чебышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В четверг в Судаке в свободной продаже есть бензин марки Аи-92 и дизель "Ультра". Об этом сообщил глава администрации Кирилл Чебышев.Залить можно до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства.В Саках 11 июня бензин Аи-92 можно купить на двух АЗС.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Бензин и дизель в Судаке в свободной продаже есть на двух заправках
В Судаке на двух заправках появился бензин Аи-92 и дизель