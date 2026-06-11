https://crimea.ria.ru/20260611/armiya-rossii-osvobodila-okhrimovku-v-kharkovskoy-oblasti-1156783265.html

Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

Армия России установила контроль над Охримовкой Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T12:06

2026-06-11T12:06

2026-06-11T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над Охримовкой Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Роскошное в ДНР, добавили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

донецкая народная республика (днр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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