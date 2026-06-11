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Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
Армия России установила контроль над Охримовкой Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T12:06
2026-06-11T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над Охримовкой Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Роскошное в ДНР, добавили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости сво, армия и флот, украина, донецкая народная республика (днр), харьковская область
Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

12:06 11.06.2026 (обновлено: 12:18 11.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Армия России установила контроль над Охримовкой Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Роскошное в ДНР, добавили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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НовостиНовости СВОАрмия и флотУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская область
 
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