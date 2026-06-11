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Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки
Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки
ВСУ в зоне спецоперации потеряли за сутки 1220 боевиков, а также западную военную технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T13:00
2026-06-11T13:00
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в зоне спецоперации потеряли за сутки 1220 боевиков, а также западную военную технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 205 боевиков ВСУ, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 220 человек, десять боевых бронированных машин, включая американские М113 и HMMWV, французскую VAB и канадскую Senator, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы."Южная" группировка войск ликвидировала свыше 120 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военных, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 солдат, американские бронетранспортер Stryker, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину Oshkosh M-ATV, британский бронетранспортер Spartan, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 160 562 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 718 танков и других боевых бронированных машин, 1 733 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 832 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНРНа Украине разбита военно-морская базаВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки

Новости СВО: Украина потеряла еще 1220 боевиков и американские бронемобили

13:00 11.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в зоне спецоперации потеряли за сутки 1220 боевиков, а также западную военную технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.
Сводка Минобороны России из зоны проведения СВО за 11 июня 2026Сводка Минобороны России из зоны проведения СВО за 11 июня 2026
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 205 боевиков ВСУ, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 220 человек, десять боевых бронированных машин, включая американские М113 и HMMWV, французскую VAB и канадскую Senator, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
"Южная" группировка войск ликвидировала свыше 120 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военных, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 солдат, американские бронетранспортер Stryker, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину Oshkosh M-ATV, британский бронетранспортер Spartan, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО сбили 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 160 562 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 718 танков и других боевых бронированных машин, 1 733 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 832 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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