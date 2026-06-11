https://crimea.ria.ru/20260611/armiya-rossii-krushit-vraga--strashnye-poteri-kieva-za-sutki-1156785513.html

Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки

Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Армия России крушит врага – страшные потери Киева за сутки

ВСУ в зоне спецоперации потеряли за сутки 1220 боевиков, а также западную военную технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T13:00

2026-06-11T13:00

2026-06-11T13:00

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в зоне спецоперации потеряли за сутки 1220 боевиков, а также западную военную технику и вооружения. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более 205 боевиков ВСУ, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили до 220 человек, десять боевых бронированных машин, включая американские М113 и HMMWV, французскую VAB и канадскую Senator, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы."Южная" группировка войск ликвидировала свыше 120 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военных, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 солдат, американские бронетранспортер Stryker, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину Oshkosh M-ATV, британский бронетранспортер Spartan, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили до 50 украинских неонацистов, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 160 562 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 718 танков и других боевых бронированных машин, 1 733 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 832 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНРНа Украине разбита военно-морская базаВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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