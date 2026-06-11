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798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026
798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2026
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2026-06-11T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости сво, украина, беспилотник (бпла, дрон), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО

798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО

12:18 11.06.2026 (обновлено: 12:31 11.06.2026)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
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