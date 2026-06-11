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798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026
798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T12:18
2026-06-11T12:18
2026-06-11T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО
12:18 11.06.2026 (обновлено: 12:31 11.06.2026)