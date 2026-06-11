https://crimea.ria.ru/20260611/798-dronov-i-tri-rakety-neptun-sbity-za-sutki-silami-rossiyskoy-pvo-1156783770.html

798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО

798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО - РИА Новости Крым, 11.06.2026

798 дронов и три ракеты "Нептун" сбиты за сутки силами российской ПВО

Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T12:18

2026-06-11T12:18

2026-06-11T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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