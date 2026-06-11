https://crimea.ria.ru/20260611/330-bespilotnikov-za-noch-pvo-otrabotala-nad-krymom-i-moryami-1156775709.html
330 беспилотников за ночь: ПВО отработала над Крымом и морями
330 беспилотников за ночь: ПВО отработала над Крымом и морями - РИА Новости Крым, 11.06.2026
330 беспилотников за ночь: ПВО отработала над Крымом и морями
Силы ПВО сбили за ночь 330 украинских беспилотников над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также еще над одиннадцатью регионами РФ, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T07:40
2026-06-11T07:40
2026-06-11T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 330 украинских беспилотников над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, а также еще над одиннадцатью регионами РФ, сообщили в Минобороны.В частности, вражеские дроны уничтожены над Крымом, Краснодарским краем, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областями, Московским регионом и над акваториями Черного и Азовского морей.Два человека ранены в Краснодаре при ночной атаке украинских беспилотников, сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Накануне серию воздушных атак отражали в Севастополе. Над городом сбили десятки дронов. В ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, черное море, азовское море, крым
330 беспилотников за ночь: ПВО отработала над Крымом и морями
Над Крымом и другими регионами России уничтожено 330 беспилотников
07:40 11.06.2026 (обновлено: 07:42 11.06.2026)