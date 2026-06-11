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10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя" - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя"
10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя" - РИА Новости Крым, 11.06.2026
10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя"
Во время пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." было спасено 10 больших фрагментов полотна. Об этом заявил директор Музея обороны... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Во время пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." было спасено 10 больших фрагментов полотна. Об этом заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.Директор музея уточнил, что речь идет о фрагментах размером примерно 3 метра на 5 метров.По словам Смородкина, сейчас на месте работает группа специалистов музея.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего загорелось все внутри.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в здании Панорамы в Севастополе потушилиУдар по панораме нанесли "убогие, которым нечем гордиться", - политологЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе
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удар всу по панораме "оборона севастополя", новости севастополя, новости крыма, крым, михаил развожаев, севастополь
10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя"

Из горящего здания Панорамы в Севастополе вынесли 10 больших фрагментов полотна

15:26 11.06.2026 (обновлено: 15:33 11.06.2026)
 
Пожар в здании панорамы "Оборона Севастополя" - спасенные фрагменты полотна
Пожар в здании панорамы Оборона Севастополя - спасенные фрагменты полотна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Во время пожара в здании Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." было спасено 10 больших фрагментов полотна. Об этом заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

"Я могу вам сказать, что мы вчера во время пожара вынесли 10 больших фрагментов полотна. Располагаются они сейчас в безопасном месте, сушатся, проводятся необходимые первичные мероприятия для того, чтобы в будущем их представить реставраторам крупных реставрационных центров", - рассказал он.

Директор музея уточнил, что речь идет о фрагментах размером примерно 3 метра на 5 метров.
"Их все рвали в хаотичном порядке, доставали из воды и углей. Поэтому конкретные размеры я вам не назову", - подчеркнул он.
По словам Смородкина, сейчас на месте работает группа специалистов музея.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что ВСУ ударили по объекту дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего загорелось все внутри.
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