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Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя
Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя
В Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T17:32
2026-06-10T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Крыма.Авария произошла в центре города в среду около 13:30. Водитель 1977 года рождения следовал со стороны улицы Желябова и поворачивал на улицу Жуковского. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Оба пешехода получили травмы и госпитализированы, рассказали прокуратуре республике. Надзорное ведомство контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известноВ Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуВелосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя

В центре Симферополя иномарка сбила женщину с ребенком - полиция

17:32 10.06.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Крыма.
Авария произошла в центре города в среду около 13:30. Водитель 1977 года рождения следовал со стороны улицы Желябова и поворачивал на улицу Жуковского. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"При выполнении левого поворота на улицу Жуковского совершил наезд на двух пешеходов — 1981 и 2015 годов рождения. Пешеходы пересекали проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу в направлении движения транспортного средства", - говорится в сообщении полиции Крыма.
Оба пешехода получили травмы и госпитализированы, рассказали прокуратуре республике. Надзорное ведомство контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.
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