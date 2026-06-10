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Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя
Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя
В Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T17:32
2026-06-10T17:32
2026-06-10T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Крыма.Авария произошла в центре города в среду около 13:30. Водитель 1977 года рождения следовал со стороны улицы Желябова и поворачивал на улицу Жуковского. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Оба пешехода получили травмы и госпитализированы, рассказали прокуратуре республике. Надзорное ведомство контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с грузовиком в Симферополе - что известноВ Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуВелосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
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Женщину с ребенком сбили на переходе в центре Симферополя
В центре Симферополя иномарка сбила женщину с ребенком - полиция