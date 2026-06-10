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Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ
Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ
В Севастополе в ночь на среду отразили новый удар украинских беспилотников по мирному спящему городу. В результате атаки повреждено здание панорамы "Оборона... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T05:51
2026-06-10T05:51
2026-06-10T06:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на среду отразили новый удар украинских беспилотников по мирному спящему городу. В результате атаки повреждено здание панорамы "Оборона Севастополя". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 2:41. Сирены звучали более трех часов.С ночи на месте с огнем борются МЧС и спасательная служба города, на месте находятся руководители ведомств и директор департамента общественной безопасности."История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия. Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас", - заявил Развожаев.ВСУ каждый день атакуют Севастополь. И днем, и ночью. Накануне днем над регионом отбили серию ударов вражеских дронов. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи. В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших.По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.Панораму "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м. Завершить работы планировалось весной 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ
Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки ВСУ – Развожаев
05:51 10.06.2026 (обновлено: 06:29 10.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на среду отразили новый удар украинских беспилотников по мирному спящему городу. В результате атаки повреждено здание панорамы "Оборона Севастополя". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в городе объявили в 2:41. Сирены звучали более трех часов.
"БПЛА повредил здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" — горит крыша. Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага", - написал он в МАКС.
С ночи на месте с огнем борются МЧС и спасательная служба города, на месте находятся руководители ведомств и директор департамента общественной безопасности.
"История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия. Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас", - заявил Развожаев.
ВСУ каждый день атакуют Севастополь. И днем, и ночью. Накануне днем над регионом отбили
серию ударов вражеских дронов. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи.
В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу
, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших.
По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА
в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.
Панораму "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.
Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м.
Завершить работы планировалось весной 2027 года. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.