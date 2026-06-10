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ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе
ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2026
ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе
ЮНЕСКО выразила обеспокоенность сообщениями о повреждении Панорамы "Оборона Севастополя", по которому был нанесен удар ВСУ, и осуждает нападения на культурные... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T20:11
2026-06-10T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. ЮНЕСКО выразила обеспокоенность сообщениями о повреждении Панорамы "Оборона Севастополя", по которому был нанесен удар ВСУ, и осуждает нападения на культурные объекты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.Вместе с тем, сейчас ООН не имеет доступа к этому району и пока не смогла проверить подробности.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что от полотна Панорамы "Оборона Севастополя", которое было в финальной стадии реставрации, ничего не осталось. По его словам, ВСУ ударили дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего после и загорелось все внутреннее убранство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Панораме в Севастополе – попытка сломить веру и стойкостьУдар ВСУ по "Обороне Севастополя" – реакция КремляФрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь
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ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе

ЮНЕСКО обеспокоена сообщениями о повреждении Панорамы "Оборона Севастополя"

20:11 10.06.2026
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. ЮНЕСКО выразила обеспокоенность сообщениями о повреждении Панорамы "Оборона Севастополя", по которому был нанесен удар ВСУ, и осуждает нападения на культурные объекты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
"ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу сообщений о повреждении исторического музея-панорамы в Севастополе в Крыму", – сообщили агентству в пресс-службе организации.
Вместе с тем, сейчас ООН не имеет доступа к этому району и пока не смогла проверить подробности.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Произошло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить последствия ЧП можно будет только после тушения пожара, но речь идет о критических повреждениях. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что от полотна Панорамы "Оборона Севастополя", которое было в финальной стадии реставрации, ничего не осталось. По его словам, ВСУ ударили дроном, снаряженным кумулятивным зарядом. Он прожег медную историческую крышу здания, от чего после и загорелось все внутреннее убранство.
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Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольЮНЕСКОАтаки ВСУУдар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"
 
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