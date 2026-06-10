https://crimea.ria.ru/20260610/vzryv-v-moskve-na-meste-prestupleniya-zaderzhany-dvoe-podrostkov-1156746856.html

Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков

Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков

Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на юго-западе Москвы, они задержаны на месте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T12:47

2026-06-10T12:47

2026-06-10T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на юго-западе Москвы, они задержаны на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным СК, взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий произошел накануне на улице Введенского, пострадавших нет.Отмечается, что подростки проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.Также накануне в жилом районе в Подмосковье взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений, возбуждено уголовное дело, сообщал ранее Следственный комитет РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиляАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеПрокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста

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2026

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новости, москва, автомобиль, ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, взрыв