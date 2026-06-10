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Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков
Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков
Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на юго-западе Москвы, они задержаны на месте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:47
2026-06-10T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на юго-западе Москвы, они задержаны на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По данным СК, взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий произошел накануне на улице Введенского, пострадавших нет.Отмечается, что подростки проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.Также накануне в жилом районе в Подмосковье взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений, возбуждено уголовное дело, сообщал ранее Следственный комитет РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиляАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеПрокуратура взяла на контроль ситуацию с повреждением Чонгарского моста
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, москва, автомобиль, ск рф (следственный комитет российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, взрыв
Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков

При попытке взорвать автомобиль в Москве задержаны двое подростков

12:47 10.06.2026 (обновлено: 12:55 10.06.2026)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву машины на юго-западе Москвы, они задержаны на месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным СК, взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий произошел накануне на улице Введенского, пострадавших нет.

"Следствием во взаимодействии с ФСБ России установлено, что несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала несовершеннолетнему парню. Он разместил это устройство, а также gps-трекер на указанный автомобиль... Соучастники задержаны на месте", – цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что подростки проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Также накануне в жилом районе в Подмосковье взорвался автомобиль, водитель скончался на месте от полученных ранений, возбуждено уголовное дело, сообщал ранее Следственный комитет РФ.
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