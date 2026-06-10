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Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
Жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T06:23
2026-06-10T06:23
херсонская область
атаки всу
происшествия
владимир сальдо
новости
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
энергетика
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Энергетики и аварийные службы устраняют последствия на местах.Ранее он сообщил, что рано утром, 10 июня, по предварительной информации, ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, атаки всу, происшествия, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), энергетика, электроэнергия, электросети
Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ

В Херсонской области полностью обесточены 8 округов – Сальдо

06:23 10.06.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов и Новокаховского городского округа", - написал он в МАКС.

Энергетики и аварийные службы устраняют последствия на местах.
Ранее он сообщил, что рано утром, 10 июня, по предварительной информации, ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются.
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Херсонская областьАтаки ВСУПроисшествияВладимир СальдоНовостиНовые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ЭнергетикаЭлектроэнергияЭлектросети
 
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Заголовок открываемого материала
06:23Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
06:05Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара
05:51Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ
00:01Полоса гроз: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
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