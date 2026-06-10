https://crimea.ria.ru/20260610/vosem-okrugov-ostalis-bez-sveta-v-khersonskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-1156737160.html

Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ

Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ

Жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T06:23

2026-06-10T06:23

2026-06-10T06:23

херсонская область

атаки всу

происшествия

владимир сальдо

новости

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

энергетика

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Энергетики и аварийные службы устраняют последствия на местах.Ранее он сообщил, что рано утром, 10 июня, по предварительной информации, ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, атаки всу, происшествия, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), энергетика, электроэнергия, электросети