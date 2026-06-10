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Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
Жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T06:23
2026-06-10T06:23
2026-06-10T06:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Жители восьми округов в Херсонской области остались без электроснабжения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Энергетики и аварийные службы устраняют последствия на местах.Ранее он сообщил, что рано утром, 10 июня, по предварительной информации, ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
В Херсонской области полностью обесточены 8 округов – Сальдо