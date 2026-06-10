https://crimea.ria.ru/20260610/voditeli-sprovotsirovali-azhiotazh-na-zapravkakh-kubani-na-vezde-v-krym-1156753340.html

Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым

Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым

В Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T14:14

2026-06-10T14:14

2026-06-10T14:14

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краснодарский край

азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.При этом в регионе из более тысячи заправочных станций временно не отпускают топливо 15 АЗС. 8 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дефицита топлива в Краснодарском крае на сегодняшний день нет, наблюдающийся ажиотаж – искусственный. По его информации, временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо имеется в наличии.В этот же день в Минэнерго РФ сообщили, что для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Севастополе в среду будут продавать только по QR-кодамНовости Крыма: ситуация на сегодняшний деньДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, азс, бензин, топливо, новости