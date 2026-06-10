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Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым
Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым
В Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T14:14
2026-06-10T14:14
2026-06-10T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.При этом в регионе из более тысячи заправочных станций временно не отпускают топливо 15 АЗС. 8 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дефицита топлива в Краснодарском крае на сегодняшний день нет, наблюдающийся ажиотаж – искусственный. По его информации, временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо имеется в наличии.В этот же день в Минэнерго РФ сообщили, что для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Севастополе в среду будут продавать только по QR-кодамНовости Крыма: ситуация на сегодняшний деньДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, азс, бензин, топливо, новости
Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым
На Кубани перед въездом в Крым скопились очереди за бензином на АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"На территориях семи заправок соседствующего с Республикой Крым Темрюкского района отмечаются очереди – от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме", - сказано в сообщении.
При этом в регионе из более тысячи заправочных станций временно не отпускают топливо 15 АЗС.
"10 июня временно приостановили выдачу топлива 15 заправок в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском районах и Усть-Лабинском районах. В основном это небольшие частные автозаправочные станции. Из-за увеличения потребительского спроса предприятия организовали дополнительные поставки топлива", - добавили в оперативном штабе.
8 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дефицита топлива в Краснодарском крае на сегодняшний день нет, наблюдающийся ажиотаж – искусственный.
По его информации, временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо имеется в наличии.
В этот же день в Минэнерго РФ сообщили
, что для стабилизации ситуации с топливом на юге России сформирован отраслевой штаб.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что Минэнергетики России работает над комплексом мер для устранения дефицита топлива в Крыму.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам
главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива
находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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