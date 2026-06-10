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Во Владимире загорелись бензовоз и автобус
Во Владимире загорелись бензовоз и автобус - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Во Владимире загорелись бензовоз и автобус
Во Владимире в среду произошло два инцидента с возгоранием транспорта. Как сообщил губернатор региона Владимир Авдеев, в одном из случаев пожар случился в... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T15:22
2026-06-10T15:22
2026-06-10T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Во Владимире в среду произошло два инцидента с возгоранием транспорта. Как сообщил губернатор региона Владимир Авдеев, в одном из случаев пожар случился в салоне маршрутного автобуса, во втором – загорелся грузовик.Также, по его информации, ранее на отрезке федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо" в черте города произошло возгорание кабины грузовика-бензовоза.Возгорания в обоих случаях оперативно устранены спасателями МЧС. Дознаватели устанавливают причины происшествий. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму потушили более 700 пожаровЗагорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человекКогда в Крыму введут особый противопожарный режим и что это значит
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владимир, владимирская область, новости, транспорт, пожар
Во Владимире загорелись бензовоз и автобус
Во Владимире загорелись бензовоз и автобус – власти