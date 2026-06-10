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Верховный суд РФ ликвидировал "Союз украинцев России"

Верховный суд РФ ликвидировал "Союз украинцев России" - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Верховный суд РФ ликвидировал "Союз украинцев России"

Верховный суд России ликвидировал общероссийскую общественную организацию содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России". Об этом... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T21:36

2026-06-10T21:36

2026-06-10T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Верховный суд России ликвидировал общероссийскую общественную организацию содействия развитию культурных и деловых связей "Союз украинцев России". Об этом сообщает РИА Новости.Как стало известно из озвученного иска, созданная в 2013 году организация допустила многочисленные нарушения, которые не были устранены, а также не подтвердила общероссийский статус. Некоторые положения устава союза противоречили российскому законодательству, указывал делегат Минюста.Ранее деятельность организации была приостановлена на три месяца.Представители "Союза украинцев России" в суд не явились, но направили в инстанцию заявление, из которого следует, что требования иска и указанные нарушения они признают.Ранее доцент Крымского федерального университета, политолог и историк Андрей Никифоров заявлял, что отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР будет актом восстановления исторической и юридической справедливости, поскольку решение 1954 года было принято с нарушениями действовавшего на тот момент советского законодательства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" УкраиныУкраинский центр помощи беженцам выгнали из БрюсселяПольша отменяет "особый режим" для украинских беженцев

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новости, россия, верховный суд россии, общество, украина