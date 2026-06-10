https://crimea.ria.ru/20260610/velikoe-russkoe-slovo-nuzhno-provodit-tolko-v-krymu--mnenie-1156750951.html

"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение

"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 10.06.2026

"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение

Дискуссионный "Ливадийский клуб", созданный и проходящий в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", должен проходить только на полуострове,... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T14:56

2026-06-10T14:56

2026-06-10T14:56

крым

новости крыма

международный фестиваль "великое русское слово"

сергей михеев

ливадия

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ЯЛТА, 10 июн - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Дискуссионный "Ливадийский клуб", созданный и проходящий в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", должен проходить только на полуострове, несмотря на все трудности современности. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Сергей Михеев.Михеев подчеркнул, что перед теми, кто занимается историей, информацией, культурой, сейчас стоит большая задача."Вначале было слово. Никто это не отменял", – резюмировал он.Международный фестиваль "Великое русское слово" – масштабный национально-культурный и общественно-политический форум, который проходит в Крыму. Его цель - укрепление позиций русского языка, развития русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Мероприятие проводится под эгидой Госсовета и Совмина Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русские гении предвидят глобальные события – КонстантиновФестиваль "Великое русское слово" мог объединить Украину – КонстантиновЧто помогло защитить образование на русском языке в Крыму - сенатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, международный фестиваль "великое русское слово", сергей михеев, ливадия