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"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение
"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 10.06.2026
"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение
Дискуссионный "Ливадийский клуб", созданный и проходящий в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", должен проходить только на полуострове,... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T14:56
2026-06-10T14:56
крым
новости крыма
международный фестиваль "великое русское слово"
сергей михеев
ливадия
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ЯЛТА, 10 июн - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Дискуссионный "Ливадийский клуб", созданный и проходящий в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", должен проходить только на полуострове, несмотря на все трудности современности. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Сергей Михеев.Михеев подчеркнул, что перед теми, кто занимается историей, информацией, культурой, сейчас стоит большая задача."Вначале было слово. Никто это не отменял", – резюмировал он.Международный фестиваль "Великое русское слово" – масштабный национально-культурный и общественно-политический форум, который проходит в Крыму. Его цель - укрепление позиций русского языка, развития русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Мероприятие проводится под эгидой Госсовета и Совмина Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русские гении предвидят глобальные события – КонстантиновФестиваль "Великое русское слово" мог объединить Украину – КонстантиновЧто помогло защитить образование на русском языке в Крыму - сенатор
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крым, новости крыма, международный фестиваль "великое русское слово", сергей михеев, ливадия
"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение

Фестиваль " Великое русское слово" не будет переезжать из Крыма – Михеев

14:56 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМеждународный фестиваль "Великое русское слово"
Международный фестиваль Великое русское слово - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ЯЛТА, 10 июн - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Дискуссионный "Ливадийский клуб", созданный и проходящий в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", должен проходить только на полуострове, несмотря на все трудности современности. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Сергей Михеев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолитолог Сергей Михеев на международном фестивале "Великое русское слово"
Политолог Сергей Михеев на международном фестивале Великое русское слово - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Политолог Сергей Михеев на международном фестивале "Великое русское слово"

"Было бы странно, если бы он проходил в другом месте. Крым – форпост великого Русского мира, и форум – это символическая для полуострова вещь. Его нужно проводить", – сказал он.

Михеев подчеркнул, что перед теми, кто занимается историей, информацией, культурой, сейчас стоит большая задача.
"Вначале было слово. Никто это не отменял", – резюмировал он.
Международный фестиваль "Великое русское слово" – масштабный национально-культурный и общественно-политический форум, который проходит в Крыму. Его цель - укрепление позиций русского языка, развития русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Мероприятие проводится под эгидой Госсовета и Совмина Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации.
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