"Великое русское слово" нужно проводить только в Крыму – мнение
Фестиваль " Великое русское слово" не будет переезжать из Крыма – Михеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМеждународный фестиваль "Великое русское слово"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ЯЛТА, 10 июн - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Дискуссионный "Ливадийский клуб", созданный и проходящий в рамках международного фестиваля "Великое русское слово", должен проходить только на полуострове, несмотря на все трудности современности. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Сергей Михеев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолитолог Сергей Михеев на международном фестивале "Великое русское слово"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Политолог Сергей Михеев на международном фестивале "Великое русское слово"
"Было бы странно, если бы он проходил в другом месте. Крым – форпост великого Русского мира, и форум – это символическая для полуострова вещь. Его нужно проводить", – сказал он.
Михеев подчеркнул, что перед теми, кто занимается историей, информацией, культурой, сейчас стоит большая задача.
"Вначале было слово. Никто это не отменял", – резюмировал он.
Международный фестиваль "Великое русское слово" – масштабный национально-культурный и общественно-политический форум, который проходит в Крыму. Его цель - укрепление позиций русского языка, развития русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Мероприятие проводится под эгидой Госсовета и Совмина Республики Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации.
Читайте также на РИА Новости Крым: