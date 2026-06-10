https://crimea.ria.ru/20260610/varvarskiy-akt-v-mid-rossii-prokommentirovali-udar-po-panorame-v-sevastopole-1156745567.html

Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе

Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе

Атака ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это варварский акт против гражданского объекта, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T12:22

2026-06-10T12:22

2026-06-10T12:24

новости севастополя

севастополь

новости

крым

новости крыма

мария захарова

удар всу по панораме "оборона севастополя"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156739542_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_a61e26b1fb9cd9e85e589ca5ce801530.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это варварский акт против гражданского объекта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления, подчеркнула Захарова. И процитировала слова главы Севастополя, который назвал атаковавших здание музея варварами и нелюдями.Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Атака на здание объекта культурного наследия была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. По словам Развожаева, здание получило критические повреждения.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Критические повреждения" – стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУПанораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 годПожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, новости, крым, новости крыма, мария захарова, удар всу по панораме "оборона севастополя"