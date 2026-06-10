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Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе
Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе
Атака ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это варварский акт против гражданского объекта, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:22
2026-06-10T12:24
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удар всу по панораме "оборона севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это варварский акт против гражданского объекта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления, подчеркнула Захарова. И процитировала слова главы Севастополя, который назвал атаковавших здание музея варварами и нелюдями.Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Атака на здание объекта культурного наследия была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. По словам Развожаева, здание получило критические повреждения.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Критические повреждения" – стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУПанораме "Оборона Севастополя" исполняется 121 годПожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен
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Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе

Удар по Панораме в Севастополе является варварским актом – МИД России

12:22 10.06.2026 (обновлено: 12:24 10.06.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСПожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
Пожар в панораме Севастополя после атаки беспилотника ВСУ
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это варварский акт против гражданского объекта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта", – сказала представитель МИД РФ на брифинге, комментируя атаку ВСУ на здание панорамы.
Атаковавшие панораму в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления, подчеркнула Захарова. И процитировала слова главы Севастополя, который назвал атаковавших здание музея варварами и нелюдями.
Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Атака на здание объекта культурного наследия была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. По словам Развожаева, здание получило критические повреждения.
Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.
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Новости СевастополяСевастопольНовостиКрымНовости КрымаМария ЗахароваУдар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"
 
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12:22Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе
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