В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона
Запрет на перевозку организованных групп детей введен в Запорожской области
22:37 10.06.2026 (обновлено: 22:50 10.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области на дорогах общего пользования, а также на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия" с 10 июня введен запрет на перевозку организованных групп детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В связи с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области, в том числе на дорогах общего пользования, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия", с целью обеспечения безопасности детей и предотвращения возможных последствий поражения противником транспортных средств решением штаба обороны Запорожской области с 10.06.2026 до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным", – написал он в своем канале в МАКС.
Запрет не распространяется на экстренную перевозку детей в связи с лечением.
Вопрос об отмене временного запрета будет рассмотрен после улучшения оперативной обстановки, добавил Балицкий.
Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост.