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В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона

В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона

В Запорожской области на дорогах общего пользования, а также на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия" с 10 июня введен запрет на перевозку организованных... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T22:37

2026-06-10T22:37

2026-06-10T22:50

новости

евгений балицкий

запорожская область

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дети

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области на дорогах общего пользования, а также на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия" с 10 июня введен запрет на перевозку организованных групп детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Запрет не распространяется на экстренную перевозку детей в связи с лечением.Вопрос об отмене временного запрета будет рассмотрен после улучшения оперативной обстановки, добавил Балицкий.Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, евгений балицкий, запорожская область, автобус, дети, безопасность, атаки всу