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В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона
В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона
В Запорожской области на дорогах общего пользования, а также на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия" с 10 июня введен запрет на перевозку организованных... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T22:37
2026-06-10T22:50
новости
евгений балицкий
запорожская область
автобус
дети
безопасность
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области на дорогах общего пользования, а также на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия" с 10 июня введен запрет на перевозку организованных групп детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Запрет не распространяется на экстренную перевозку детей в связи с лечением.Вопрос об отмене временного запрета будет рассмотрен после улучшения оперативной обстановки, добавил Балицкий.Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, евгений балицкий, запорожская область, автобус, дети, безопасность, атаки всу
В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона

Запрет на перевозку организованных групп детей введен в Запорожской области

22:37 10.06.2026 (обновлено: 22:50 10.06.2026)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРодители с детьми в автобусе
Родители с детьми в автобусе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области на дорогах общего пользования, а также на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия" с 10 июня введен запрет на перевозку организованных групп детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В связи с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области, в том числе на дорогах общего пользования, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 "Новороссия", с целью обеспечения безопасности детей и предотвращения возможных последствий поражения противником транспортных средств решением штаба обороны Запорожской области с 10.06.2026 до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным", – написал он в своем канале в МАКС.

Запрет не распространяется на экстренную перевозку детей в связи с лечением.
Вопрос об отмене временного запрета будет рассмотрен после улучшения оперативной обстановки, добавил Балицкий.
Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост.
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НовостиЕвгений БалицкийЗапорожская областьАвтобусдетиБезопасностьАтаки ВСУ
 
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