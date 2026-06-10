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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе снова звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T21:45
2026-06-10T21:45
2026-06-10T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе снова звучит сирена – объявлена воздушная тревога. Жителей города и приезжих призвали срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога