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В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога

В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога

В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T07:40

2026-06-10T07:40

2026-06-10T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе повторно объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 7:07, военные отражали атаку ВСУ, по целям работала ПВО и мобильные огневые группы. После отмены угрозы повторно сирены в городе завыли спустя 17 минут.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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