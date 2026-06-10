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В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе утром в среду объявили воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей города и приезжих срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T07:08
2026-06-10T07:08
2026-06-10T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду объявили воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей города и приезжих срочно пройти в укрытия.В ночь на 10 июня украинский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.Губернатор добавил, что в Севастополе работает ПВО и мобильные огневые группы. Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявили воздушную тревогу
07:08 10.06.2026 (обновлено: 07:14 10.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду объявили воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей города и приезжих срочно пройти в укрытия.
В ночь на 10 июня украинский дрон повредил панораму "Оборона Севастополя"– у здания загорелась крыша.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале в МАКС.
Губернатор добавил, что в Севастополе работает ПВО и мобильные огневые группы.
"Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - предупредил он.
Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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