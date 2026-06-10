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В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане

В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане

В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане. Об этом сообщили в музее обороны Севастополя. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T13:43

2026-06-10T13:43

2026-06-10T13:43

новости севастополя

удар всу по панораме "оборона севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане. Об этом сообщили в музее обороны Севастополя.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В музее отметили, что в последнее время в города сохраняется напряженная обстановка, связанная с регулярным объявлением воздушных тревог, угрозами атак БПЛА и ракетной опасностью. Для обеспечения безопасности людей принято решение отказаться от проведения массового мероприятия."Данное решение принято исключительно из соображений безопасности и направлено на сохранение жизни и здоровья всех участников и посетителей мероприятия", - подчеркнули в музее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: ситуация на сегодняшний деньНовости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по ПанорамеУдар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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