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В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане
В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане
В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане. Об этом сообщили в музее обороны Севастополя. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T13:43
2026-06-10T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане. Об этом сообщили в музее обороны Севастополя.Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В музее отметили, что в последнее время в города сохраняется напряженная обстановка, связанная с регулярным объявлением воздушных тревог, угрозами атак БПЛА и ракетной опасностью. Для обеспечения безопасности людей принято решение отказаться от проведения массового мероприятия."Данное решение принято исключительно из соображений безопасности и направлено на сохранение жизни и здоровья всех участников и посетителей мероприятия", - подчеркнули в музее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: ситуация на сегодняшний деньНовости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по ПанорамеУдар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля
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новости севастополя, удар всу по панораме "оборона севастополя", севастополь, новости крыма, крым
В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане

В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане

13:43 10.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе
Мемориальный комплекс Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане. Об этом сообщили в музее обороны Севастополя.
Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
"В связи с текущей оперативной обстановкой в городе проведение праздничного мероприятия, посвященного 243-летию города-героя Севастополя, которое было запланировано на 14 июня на территории Мемориального комплекса "Малахов курган", отменяется", – говорится сообщении.
В музее отметили, что в последнее время в города сохраняется напряженная обстановка, связанная с регулярным объявлением воздушных тревог, угрозами атак БПЛА и ракетной опасностью. Для обеспечения безопасности людей принято решение отказаться от проведения массового мероприятия.
"Данное решение принято исключительно из соображений безопасности и направлено на сохранение жизни и здоровья всех участников и посетителей мероприятия", - подчеркнули в музее.
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