https://crimea.ria.ru/20260610/v-sevastopole-invalidov-budut-dostavlyat-na-meduslugi-1156740132.html

В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги

В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги

В Севастополе инвалидов I и II групп, в том числе и детей-инвалидов, будут доставлять к месту оказания назначенных врачом медицинских услуг. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T09:40

2026-06-10T09:40

2026-06-10T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе инвалидов I и II групп, в том числе и детей-инвалидов, будут доставлять к месту оказания назначенных врачом медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.При этом для оформления заявки следует указать ФИО инвалида 1, 2 групп или ребенка-инвалида, которому назначены медицинские манипуляции, контактный телефон для обратной связи и точный адрес фактического пребывания.Кроме того, необходимо обозначить, какие медицинские процедуры назначены и есть ли соответствующее направление. Указать дату назначения медуслуг и то, в каком медучреждении они запланированы. Ранее на официальном сайте правительства России появилась информация, что Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Также сообщалось, что правительство дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензиномПравительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцамВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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