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В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги
В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги
В Севастополе инвалидов I и II групп, в том числе и детей-инвалидов, будут доставлять к месту оказания назначенных врачом медицинских услуг. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T09:40
2026-06-10T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе инвалидов I и II групп, в том числе и детей-инвалидов, будут доставлять к месту оказания назначенных врачом медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.При этом для оформления заявки следует указать ФИО инвалида 1, 2 групп или ребенка-инвалида, которому назначены медицинские манипуляции, контактный телефон для обратной связи и точный адрес фактического пребывания.Кроме того, необходимо обозначить, какие медицинские процедуры назначены и есть ли соответствующее направление. Указать дату назначения медуслуг и то, в каком медучреждении они запланированы. Ранее на официальном сайте правительства России появилась информация, что Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Также сообщалось, что правительство дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в регионах России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут доставлять лекарства из-за проблем с бензиномПравительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцамВ Крыму на социальную сферу выделили 47 млрд рублей с начала года
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В Севастополе инвалидов будут доставлять на медуслуги

В Севастополе инвалидов I и II групп всех возрастов будут доставлять на медуслуги

09:40 10.06.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваМедицина
Медицина
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе инвалидов I и II групп, в том числе и детей-инвалидов, будут доставлять к месту оказания назначенных врачом медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Единый контакт-центр здравоохранения запускает горячую линию по вопросу доставки инвалидов I, II групп и детей - инвалидов к месту оказания медицинских услуг. Заявку можно оставить с 8:00 до 19:00 по номеру: 122 (добавочный 4)", - говорится в сообщении.
При этом для оформления заявки следует указать ФИО инвалида 1, 2 групп или ребенка-инвалида, которому назначены медицинские манипуляции, контактный телефон для обратной связи и точный адрес фактического пребывания.
Кроме того, необходимо обозначить, какие медицинские процедуры назначены и есть ли соответствующее направление. Указать дату назначения медуслуг и то, в каком медучреждении они запланированы.
Ранее на официальном сайте правительства России появилась информация, что Крым и город Севастополь дополнительно получат более 24 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Также сообщалось, что правительство дополнительно направит более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников в регионах России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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