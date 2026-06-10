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В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут
В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут
В среду бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим нет новой партии QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T22:15
2026-06-10T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим нет новой партии QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он призвал горожан не стоять в очередях на АЗС "ТЭС" в четверг. Что касается срока действия QR-кодов, то все ранее выданные будут деактивированы."Завтра будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый. Завтра на АЗС "ТЭС" будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт", – пояснил Развожаев.Он добавил, что о заправках "АТАН", где будет свободная продажа, сообщит дополнительно.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, топливо, транспорт, бензин, михаил развожаев, азс
В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут

В Севастополь не смогли прийти бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут

22:15 10.06.2026 (обновлено: 22:27 10.06.2026)
 
© РИА Новости КрымБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В среду бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим нет новой партии QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он призвал горожан не стоять в очередях на АЗС "ТЭС" в четверг. Что касается срока действия QR-кодов, то все ранее выданные будут деактивированы.
"Завтра будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый. Завтра на АЗС "ТЭС" будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт", – пояснил Развожаев.
Он добавил, что о заправках "АТАН", где будет свободная продажа, сообщит дополнительно.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.
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Новости СевастополяСевастопольТопливоТранспортБензинМихаил РазвожаевАЗС
 
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