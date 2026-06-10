Рейтинг@Mail.ru
В Саки завезли бензин: где заправиться - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260610/v-saki-zavezli-benzin-gde-zapravitsya-1156739299.html
В Саки завезли бензин: где заправиться
В Саки завезли бензин: где заправиться - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Саки завезли бензин: где заправиться
Бензин в свободной продаже появился на одной из АЗС в городе Саки. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T08:09
2026-06-10T08:09
крым
саки
юлия предыбайло
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
бензин
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111291/42/1112914269_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_5115320f412d4fc33a8fbee605487a98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Бензин в свободной продаже появился на одной из АЗС в городе Саки. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.Предыбайло напомнила, что заправиться можно только на 20 литров, не больше. Наливать в канистры - запрещается. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, которые будут следить за соблюдением правил, добавила она.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста автоНа Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – властиСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
https://crimea.ria.ru/20260609/novosti-kryma-situatsiya-na-segodnyashniy-den-1156731455.html
крым
саки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111291/42/1112914269_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_00c21fdab0d1772a20a2225576187848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, саки, юлия предыбайло, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, новости крыма
В Саки завезли бензин: где заправиться

В Саках бензин в свободной продаже есть на одной АЗС - хватит на 250 автомобилей

08:09 10.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Бензин в свободной продаже появился на одной из АЗС в городе Саки. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.

"Сегодня на АЗС "АТАН" (ул. Евпаторийское шоссе, 79Б) с 9.00 в свободной продаже будет бензин марки АИ-92. Ориентировочно на 250 машин", - написала она в своих соцсетях.

Предыбайло напомнила, что заправиться можно только на 20 литров, не больше. Наливать в канистры - запрещается. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, которые будут следить за соблюдением правил, добавила она.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста авто
На Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – власти
Севастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива
Электронная карта Крыма в составе России на экране монитора - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Вчера, 18:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
 
КрымСакиЮлия ПредыбайлоТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуБензинНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39МКС стала дальше от Земли
08:21Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии
08:15Пожар в панораме Севастополя: шедевр Франца Рубо практически уничтожен
08:09В Саки завезли бензин: где заправиться
07:59Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
07:55По Чебоксарам нанесен ракетный удар – что известно
07:40В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога
07:32Массированный удар: над Крымом и Черным морем отработала ПВО
07:22Воздушную опасность в Севастополе отменили
07:12В Крыму потушили более 700 пожаров
07:08В Севастополе включили сирены – объявлена воздушная тревога
06:37Эвакуация и пожар: ВСУ ударили по Ростовской области
06:23Восемь округов остались без света в Херсонской области после атаки ВСУ
06:05Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара
05:51Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ
00:01Полоса гроз: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 июня
23:32Расписание поездов в Крыму изменено: что известно о новой схеме движения
22:33Новое повреждение Чонгарского моста и смерч в Керчи – главное за день
22:10Крымский мост сейчас - ситуация на 22 часа
Лента новостейМолния