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В Саки завезли бензин: где заправиться

В Саки завезли бензин: где заправиться - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Саки завезли бензин: где заправиться

Бензин в свободной продаже появился на одной из АЗС в городе Саки. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T08:09

2026-06-10T08:09

2026-06-10T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Бензин в свободной продаже появился на одной из АЗС в городе Саки. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло.Предыбайло напомнила, что заправиться можно только на 20 литров, не больше. Наливать в канистры - запрещается. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации, которые будут следить за соблюдением правил, добавила она.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где заправиться в Армянске едущим в объезд Чонгарского моста автоНа Кубани есть сложности с топливом на небольших АЗС – властиСевастополь полностью обеспечен продуктами питания на фоне дефицита топлива

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2026

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