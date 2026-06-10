https://crimea.ria.ru/20260610/v-rossii-povysili-nalogovye-poshliny-dlya-migrantov-v-12-raz-1156752260.html

В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз

В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз

Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T14:02

2026-06-10T14:02

2026-06-10T14:02

вячеслав володин

государственная дума рф

новости

миграционная политика

трудовые мигранты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110025/17/1100251798_0:18:3100:1762_1920x0_80_0_0_9843e4fafc9104c8962d191ed520d53e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в частности, идет о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Так, при оформлении российского гражданства пошлина повышается в 12 раз – с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей, при оформлении разрешения на временное проживание – в 8 раз (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), при оформлении вида на жительство – в 5 раз (с 6 тысяч до 30 тысяч рублей).Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.Отмечается, что с 2024 года Госдума приняла 27 федеральных законов в сфере совершенствования миграционной политики.Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами – в течение 30 дней со дня въезда в Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегаламиГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовВ России снизилось число преступников среди мигрантов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, новости, миграционная политика, трудовые мигранты