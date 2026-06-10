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В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз
В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз
Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T14:02
2026-06-10T14:02
2026-06-10T14:02
вячеслав володин
государственная дума рф
новости
миграционная политика
трудовые мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в частности, идет о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Так, при оформлении российского гражданства пошлина повышается в 12 раз – с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей, при оформлении разрешения на временное проживание – в 8 раз (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), при оформлении вида на жительство – в 5 раз (с 6 тысяч до 30 тысяч рублей).Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.Отмечается, что с 2024 года Госдума приняла 27 федеральных законов в сфере совершенствования миграционной политики.Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами – в течение 30 дней со дня въезда в Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прыгали из окон: в Севастополе накрыли строительный объект с нелегаламиГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовВ России снизилось число преступников среди мигрантов
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вячеслав володин, государственная дума рф, новости, миграционная политика, трудовые мигранты
В России повысили налоговые пошлины для мигрантов в 12 раз
Налоговые пошлины для мигрантов в России повысили в 5-12 раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла два закона, направленные на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции. Речь, в частности, идет о существенном повышении налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Решения направлены на дальнейшее совершенствование миграционной политики", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Так, при оформлении российского гражданства пошлина повышается в 12 раз – с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей, при оформлении разрешения на временное проживание – в 8 раз (с 1920 рублей до 15 тысяч рублей), при оформлении вида на жительство – в 5 раз (с 6 тысяч до 30 тысяч рублей).
Также увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.
"И мы вновь вернемся к повышению пошлин, потому что считаем: нам надо выходить на те уровни, чтобы сюда приезжали самые талантливые, самые эффективные, чтобы они вносили свой вклад в развитие государства", – подчеркнул Володин.
Отмечается, что с 2024 года Госдума приняла 27 федеральных законов в сфере совершенствования миграционной политики.
Ранее сообщалось
, что Госдума на пленарном заседании приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами – в течение 30 дней со дня въезда в Россию.
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