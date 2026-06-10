Рейтинг@Mail.ru
В Крыму скорректировали график движения электричек - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260610/v-krymu-skorrektirovali-grafik-dvizheniya-elektrichek-1156745774.html
В Крыму скорректировали график движения электричек
В Крыму скорректировали график движения электричек - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Крыму скорректировали график движения электричек
В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:31
2026-06-10T12:31
новости крыма
крым
электричка
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123398886_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_29fa18cf0cd50ee052c9e69fba551371.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Уточняется, что скорректирован график движения 72 электричек, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами.Кроме того, с 11 июня изменится график движения пригородных поездов № 6743 Джанкой – Феодосия и № 6929 Симферополь – Севастополь.Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК.Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графикаНовости Крыма: ситуация на сегодняшний деньЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123398886_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4091b8a6d4e2980cb7a08ad410d456b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
В Крыму скорректировали график движения электричек

С 10 июня в Крыму меняется график движения электричек

12:31 10.06.2026
 
© РИА Новости КрымПоезд в Крыму
Поезд в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Уточняется, что скорректирован график движения 72 электричек, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами.
Кроме того, с 11 июня изменится график движения пригородных поездов № 6743 Джанкой – Феодосия и № 6929 Симферополь – Севастополь.
Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК.
"Просим вас учитывать данные изменения при планировании ваших поездок", – призвали в ЮППК.
Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика
Новости Крыма: ситуация на сегодняшний день
За перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
 
Новости КрымаКрымЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля
13:01На Украине разбита военно-морская база
12:54Панораму "Оборона Севастополя" обязательно восстановят
12:47Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков
12:45ПВО сбила четыре крылатые ракеты "Фламинго" и 766 беспилотников ВСУ
12:36Поезд из Симферополя в Минводы меняет график
12:31В Крыму скорректировали график движения электричек
12:22Варварский акт: в МИД России прокомментировали удар по Панораме в Севастополе
12:13Крымский мост: начала расти очередь с обеих сторон
12:03Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графика
11:46300 тысяч человек обесточены в Запорожской области посте атаки ВСУ
11:41Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь
11:27Около 20 улиц Феодосии остались без света
11:19Русские гении предвидят глобальные события – Константинов
11:09Смертельное ДТП на Кубани – погиб 19-летний мопедист и пострадал ребенок
11:00Крымчанин получил срок за арсенал взрывчатки и украинского оружия в гараже
10:47Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
10:29Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме
10:12"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ
09:57Крымчанин зарезал тестя и напал на тещу - вердикт суда
Лента новостейМолния