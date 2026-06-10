https://crimea.ria.ru/20260610/v-krymu-skorrektirovali-grafik-dvizheniya-elektrichek-1156745774.html

В Крыму скорректировали график движения электричек

В Крыму скорректировали график движения электричек - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Крыму скорректировали график движения электричек

В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T12:31

2026-06-10T12:31

2026-06-10T12:31

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юппк "южная пригородная пассажирская компания"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Уточняется, что скорректирован график движения 72 электричек, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами.Кроме того, с 11 июня изменится график движения пригородных поездов № 6743 Джанкой – Феодосия и № 6929 Симферополь – Севастополь.Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК.Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графикаНовости Крыма: ситуация на сегодняшний деньЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон

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новости крыма, крым, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания"