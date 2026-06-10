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В Крыму скорректировали график движения электричек
В Крыму скорректировали график движения электричек - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Крыму скорректировали график движения электричек
В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T12:31
2026-06-10T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Уточняется, что скорректирован график движения 72 электричек, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами.Кроме того, с 11 июня изменится график движения пригородных поездов № 6743 Джанкой – Феодосия и № 6929 Симферополь – Севастополь.Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК.Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд из Севастополя в Москву отправится на 6 часов раньше графикаНовости Крыма: ситуация на сегодняшний деньЗа перепродажу ж/д-билетов штраф до 500 тысяч рублей - закон
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новости крыма, крым, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
В Крыму скорректировали график движения электричек
С 10 июня в Крыму меняется график движения электричек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 10 июня, вводятся корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Уточняется, что скорректирован график движения 72 электричек, курсирующих между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Урожайной, Феодосией, Бахчисараем, Керчью, Анапой и другими населенными пунктами.
Кроме того, с 11 июня изменится график движения пригородных поездов № 6743 Джанкой – Феодосия и № 6929 Симферополь – Севастополь.
Ознакомиться с измененным расписанием движения электричек можно на сайте ЮППК
.
"Просим вас учитывать данные изменения при планировании ваших поездок", – призвали в ЮППК.
Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание
поездов в Крым и из Крыма. Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения составов.
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