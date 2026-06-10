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В Крыму потушили более 700 пожаров - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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В Крыму потушили более 700 пожаров
В Крыму потушили более 700 пожаров - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Крыму потушили более 700 пожаров
С начала 2026 года в Республике Крым произошло 736 пожаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T07:12
2026-06-10T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Республике Крым произошло 736 пожаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по Крыму.По информации МЧС, в большинстве случаев причиной пожара является не стихия, а человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем (72%) и короткое замыкание (19%).Как сообщалось, особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. С 1 апреля в Севастополе и Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человекВ Крыму в зону угрозы природных пожаров вошли 535 населенных пунктовВ Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия
В Крыму потушили более 700 пожаров

В Крыму с начала года удалось ликвидировать более 700 возгораний

07:12 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Республике Крым произошло 736 пожаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по Крыму.
"С начала года было зарегистрировано 736 пожаров. Из них 536 - техногенные, 200 - на открытой местности, где 110 случаев - это сухая растительность", - рассказали в ведомстве.
По информации МЧС, в большинстве случаев причиной пожара является не стихия, а человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем (72%) и короткое замыкание (19%).

"На долю граждан старше 60 лет приходится 65% всех смертей (в результате пожара – ред.), а в возрастной группе от 40 до 60 лет - 35%. Среди погибших старше 60 лет алкогольное опьянение было зафиксировано у трети, а в группе 40–60 лет - у половины", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. С 1 апреля в Севастополе и Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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