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В Крыму потушили более 700 пожаров

В Крыму потушили более 700 пожаров - РИА Новости Крым, 10.06.2026

В Крыму потушили более 700 пожаров

С начала 2026 года в Республике Крым произошло 736 пожаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T07:12

2026-06-10T07:12

2026-06-10T07:12

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пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Республике Крым произошло 736 пожаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по Крыму.По информации МЧС, в большинстве случаев причиной пожара является не стихия, а человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем (72%) и короткое замыкание (19%).Как сообщалось, особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. С 1 апреля в Севастополе и Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Загорелась зарядка: на пожаре в Армянске спасли шестерых человекВ Крыму в зону угрозы природных пожаров вошли 535 населенных пунктовВ Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделю

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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