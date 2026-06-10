В Крыму потушили более 700 пожаров
В Крыму с начала года удалось ликвидировать более 700 возгораний
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Республике Крым произошло 736 пожаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по Крыму.
"С начала года было зарегистрировано 736 пожаров. Из них 536 - техногенные, 200 - на открытой местности, где 110 случаев - это сухая растительность", - рассказали в ведомстве.
По информации МЧС, в большинстве случаев причиной пожара является не стихия, а человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем (72%) и короткое замыкание (19%).
"На долю граждан старше 60 лет приходится 65% всех смертей (в результате пожара – ред.), а в возрастной группе от 40 до 60 лет - 35%. Среди погибших старше 60 лет алкогольное опьянение было зафиксировано у трети, а в группе 40–60 лет - у половины", - уточнили в ведомстве.
Как сообщалось, особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. С 1 апреля в Севастополе и Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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