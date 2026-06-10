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В Крыму объявили беспилотную опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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В Крыму объявили беспилотную опасность – работает ПВО
В Крыму объявили беспилотную опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 10.06.2026
В Крыму объявили беспилотную опасность – работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T21:37
2026-06-10T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260609/novosti-kryma-situatsiya-na-segodnyashniy-den-1156731455.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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пво, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым
В Крыму объявили беспилотную опасность – работает ПВО

В Крыму объявили беспилотную опасность - работает ПВО

21:37 10.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Республике Крым!" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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