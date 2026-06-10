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Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии
Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии
В рамках большой международной экспедиции в пещере Крубера в Абхазии протестируют уникальные российские разработки. В том числе, речь о подземной беспроводной... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T08:21
2026-06-10T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В рамках большой международной экспедиции в пещере Крубера в Абхазии протестируют уникальные российские разработки. В том числе, речь о подземной беспроводной связи, работа которой актуальна не только для спелеологов, но и для шахтеров. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.В рамках экспедиции пройдет апробация уникальных разработок, сделанных российскими учеными по созданию мониторинга подземной среды, подчеркнул собеседник агентства."Мы оптоволокно уже подключили, теперь на него будут навешены все датчики, их огромное количество. И это уникальная российская разработка, нигде в мире такого нет. Кроме того, будет тестироваться, что тоже очень важно, подземная беспроводная связь, которая актуальна не только для пещер, но и еще более для шахт", - рассказал он, пояснив, что в ситуации, когда в шахте происходит взрыв метана, и шахтеры оказываются отрезаны большой толщей горных пород, такая связь будет очень актуальной для оценки обстановки.Также ученые в ходе экспедиции будут изучать уникальный биоценоз пещеры, который миллион лет был изолирован, добавил он.Ярким событием 2025 года стало мероприятие РГО вместе с коллегами, когда впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира, пещере Крубера в Абхазии. К трансляции также были подключены космонавты МКС.Ранее крымские спелеологи, работая над проектом обеспечения водной безопасности республики Абхазия, обнаружили целую серию новых пещер в горном массиве Арбаика. Новые географические объекты были открыты в процессе реализации важного социального проекта, над которым спелеологи из Крыма работают совместно с абхазскими коллегами. Ученые изучают пути подземных карстовых вод, чтобы обезопасить водозабор реки Репруа, питающей курортный город Гагры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеруВ крымских пещерах можно вести подготовку космонавтовСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
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новости, геннадий самохин, в мире, крым, связь, мобильная связь, интернет, рго (русское географическое общество), абхазия
Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии

В Абхазии спелеологии России и мира будут апробировать уникальные российские разработки

08:21 10.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Отделения РГО в Республике Крым, старший преподаватель кафедры физической географии и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин
Председатель Отделения РГО в Республике Крым, старший преподаватель кафедры физической географии и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В рамках большой международной экспедиции в пещере Крубера в Абхазии протестируют уникальные российские разработки. В том числе, речь о подземной беспроводной связи, работа которой актуальна не только для спелеологов, но и для шахтеров. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.
"В августе в пещеру Крубера на Кавказе у нас запланирована большая международная экспедиция с участием Аргентины, Кубы, Мексики, США. Уже порядка сорока человек подали заявки. Задействованы специалисты со всей России, а также иностранцы", - рассказал Самохин, один из организаторов и руководитель экспедиции.
В рамках экспедиции пройдет апробация уникальных разработок, сделанных российскими учеными по созданию мониторинга подземной среды, подчеркнул собеседник агентства.
"Мы оптоволокно уже подключили, теперь на него будут навешены все датчики, их огромное количество. И это уникальная российская разработка, нигде в мире такого нет. Кроме того, будет тестироваться, что тоже очень важно, подземная беспроводная связь, которая актуальна не только для пещер, но и еще более для шахт", - рассказал он, пояснив, что в ситуации, когда в шахте происходит взрыв метана, и шахтеры оказываются отрезаны большой толщей горных пород, такая связь будет очень актуальной для оценки обстановки.
Также ученые в ходе экспедиции будут изучать уникальный биоценоз пещеры, который миллион лет был изолирован, добавил он.
Ярким событием 2025 года стало мероприятие РГО вместе с коллегами, когда впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира, пещере Крубера в Абхазии. К трансляции также были подключены космонавты МКС.
Ранее крымские спелеологи, работая над проектом обеспечения водной безопасности республики Абхазия, обнаружили целую серию новых пещер в горном массиве Арбаика. Новые географические объекты были открыты в процессе реализации важного социального проекта, над которым спелеологи из Крыма работают совместно с абхазскими коллегами. Ученые изучают пути подземных карстовых вод, чтобы обезопасить водозабор реки Репруа, питающей курортный город Гагры.
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