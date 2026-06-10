https://crimea.ria.ru/20260610/unikalnuyu-podzemnuyu-svyaz-budut-testirovat-v-peschere-krubera-v-abkhazii-1156725973.html

Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии

Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Уникальную подземную связь будут тестировать в пещере Крубера в Абхазии

В рамках большой международной экспедиции в пещере Крубера в Абхазии протестируют уникальные российские разработки. В том числе, речь о подземной беспроводной... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T08:21

2026-06-10T08:21

2026-06-10T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В рамках большой международной экспедиции в пещере Крубера в Абхазии протестируют уникальные российские разработки. В том числе, речь о подземной беспроводной связи, работа которой актуальна не только для спелеологов, но и для шахтеров. Об этом в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.В рамках экспедиции пройдет апробация уникальных разработок, сделанных российскими учеными по созданию мониторинга подземной среды, подчеркнул собеседник агентства."Мы оптоволокно уже подключили, теперь на него будут навешены все датчики, их огромное количество. И это уникальная российская разработка, нигде в мире такого нет. Кроме того, будет тестироваться, что тоже очень важно, подземная беспроводная связь, которая актуальна не только для пещер, но и еще более для шахт", - рассказал он, пояснив, что в ситуации, когда в шахте происходит взрыв метана, и шахтеры оказываются отрезаны большой толщей горных пород, такая связь будет очень актуальной для оценки обстановки.Также ученые в ходе экспедиции будут изучать уникальный биоценоз пещеры, который миллион лет был изолирован, добавил он.Ярким событием 2025 года стало мероприятие РГО вместе с коллегами, когда впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину два километра в одной из самых глубоких пещер мира, пещере Крубера в Абхазии. К трансляции также были подключены космонавты МКС.Ранее крымские спелеологи, работая над проектом обеспечения водной безопасности республики Абхазия, обнаружили целую серию новых пещер в горном массиве Арбаика. Новые географические объекты были открыты в процессе реализации важного социального проекта, над которым спелеологи из Крыма работают совместно с абхазскими коллегами. Ученые изучают пути подземных карстовых вод, чтобы обезопасить водозабор реки Репруа, питающей курортный город Гагры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уменьшенная копия "Тавриды": под Симферополем обнаружили новую пещеруВ крымских пещерах можно вести подготовку космонавтовСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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