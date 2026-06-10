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Умерла Народная артистка СССР Людмила Чурсина
Умерла Народная артистка СССР Людмила Чурсина - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Умерла Народная артистка СССР Людмила Чурсина
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в Театре российской армии. РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T14:43
2026-06-10T14:43
2026-06-10T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в Театре российской армии.Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, отметили в театре.О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, театр, культура, искусство , россия, память, утраты
Умерла Народная артистка СССР Людмила Чурсина
Умерла Народная артистка СССР Людмила Чурсина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в Театре российской армии.
"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина", – сказано в сообщении.
Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, отметили в театре.
О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время.