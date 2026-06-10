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Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб
Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб
В городе Ирмино Луганской Народной Республики (ЛНР) беспилотник ВСУ атаковал подростков, которые катались на питбайках. Один парень погиб, еще один доставлен в... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T13:38
2026-06-10T13:38
луганская народная республика (лнр)
новости
происшествия
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В городе Ирмино Луганской Народной Республики (ЛНР) беспилотник ВСУ атаковал подростков, которые катались на питбайках. Один парень погиб, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.ЧП произошло накануне вечером.Кроме того, в Троицком муниципальном округе ЛНР под удар вооруженных формирований Украины попал автомобиль. Водитель получил ранения, машина загорелась. Медпомощь пострадавшему оказали на месте.Ранее сообщалось, что ночью 9 июня ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону КрымаВСУ атаковали следующий из Луганска поездВСУ ударили по Старобельску 16-ю беспилотниками
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луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, леонид пасечник, дети, атаки всу
Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб

В ЛНР один подросток погиб и один ранен при атаке беспилотника ВСУ

13:38 10.06.2026
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникУкраинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР
Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В городе Ирмино Луганской Народной Республики (ЛНР) беспилотник ВСУ атаковал подростков, которые катались на питбайках. Один парень погиб, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
ЧП произошло накануне вечером.
"Вражеский БПЛА атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте. Еще один 16-летний юноша получил осколочное ранение. Он оперативно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", - рассказал глава региона.
Кроме того, в Троицком муниципальном округе ЛНР под удар вооруженных формирований Украины попал автомобиль. Водитель получил ранения, машина загорелась. Медпомощь пострадавшему оказали на месте.
"Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак. При этом призываю всех жителей республики не игнорировать реальную угрозу и соблюдать повышенные меры безопасности", - отметил Пасечник.
Ранее сообщалось, что ночью 9 июня ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиПроисшествияЛеонид ПасечникдетиАтаки ВСУ
 
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