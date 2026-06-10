https://crimea.ria.ru/20260610/ukrainskiy-bpla-atakoval-podrostkov-na-pitbaykakh-v-lnr---odin-pogib-1156751613.html

Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб

Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погиб

В городе Ирмино Луганской Народной Республики (ЛНР) беспилотник ВСУ атаковал подростков, которые катались на питбайках. Один парень погиб, еще один доставлен в... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T13:38

2026-06-10T13:38

2026-06-10T13:38

луганская народная республика (лнр)

новости

происшествия

леонид пасечник

дети

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. В городе Ирмино Луганской Народной Республики (ЛНР) беспилотник ВСУ атаковал подростков, которые катались на питбайках. Один парень погиб, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.ЧП произошло накануне вечером.Кроме того, в Троицком муниципальном округе ЛНР под удар вооруженных формирований Украины попал автомобиль. Водитель получил ранения, машина загорелась. Медпомощь пострадавшему оказали на месте.Ранее сообщалось, что ночью 9 июня ВСУ запустили 67 БПЛА по территории Луганской Народной Республики. При атаке пострадали два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону КрымаВСУ атаковали следующий из Луганска поездВСУ ударили по Старобельску 16-ю беспилотниками

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, леонид пасечник, дети, атаки всу