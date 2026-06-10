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Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных
Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных
Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ, в результате которых пострадал объект культурного наследия Панорама "Оборона Севастополя". Об... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T15:34
2026-06-10T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ, в результате которых пострадал объект культурного наследия Панорама "Оборона Севастополя". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ВСУ нанесли удар БПЛА по музею в ночь на среду. Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после того, как огонь потушат. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУФрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь
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севастополь, удар всу по панораме "оборона севастополя", атаки всу на крым, атаки всу, новости севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости крыма
Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных

Следком России установит причастных к атаке по Панораме "Оборона Севастополя"

15:34 10.06.2026
 
Пожар в Панораме "Оборона Севастополя" после атаки ВСУ
Пожар в Панораме Оборона Севастополя после атаки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ, в результате которых пострадал объект культурного наследия Панорама "Оборона Севастополя". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Севастополе вследствие атаки украинских боевиков произошло возгорание здания Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", являющегося объектом культурного наследия. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удар БПЛА по музею в ночь на среду. Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после того, как огонь потушат. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.
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