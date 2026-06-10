https://crimea.ria.ru/20260610/udar-vsu-po-panorame-oborona-sevastopolya-sledkom-ustanovit-vinovnykh-1156758535.html

Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных

Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя": Следком установит виновных

Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ, в результате которых пострадал объект культурного наследия Панорама "Оборона Севастополя". Об... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T15:34

2026-06-10T15:34

2026-06-10T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления ВСУ, в результате которых пострадал объект культурного наследия Панорама "Оборона Севастополя". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ВСУ нанесли удар БПЛА по музею в ночь на среду. Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после того, как огонь потушат. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля"Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУФрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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