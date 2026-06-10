https://crimea.ria.ru/20260610/udar-vsu-po-oborone-sevastopolya---reaktsiya-kremlya--1156747455.html

Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля

Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Удар ВСУ по "Обороне Севастополя" - реакция Кремля

Музей-панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T13:10

2026-06-10T13:10

2026-06-10T13:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Музей-панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.ВСУ нанесли удар БПЛА по музею в ночь на среду. Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин.Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России в ее борьбе за российские регионы, уверен Песков."Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы", - отметил представитель Кремля. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Здание панорамы "Оборона Севастополя" горит после удара ВСУ "Критические повреждения" - стало известно о состоянии Панорамы Севастополя после удара ВСУ Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь

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