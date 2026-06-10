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Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день

Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день - РИА Новости Крым, 10.06.2026

Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день

Киевские боевики нанесли удар по Панораме "Оборона Севастополя". Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето. Ракетной атаке ВСУ подвергся город... РИА Новости Крым, 10.06.2026

2026-06-10T23:11

2026-06-10T23:11

2026-06-10T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по Панораме "Оборона Севастополя". Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето. Ракетной атаке ВСУ подвергся город Чебоксары. Ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело. Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В график поездов "Таврия" внесены изменения до сентябряОперативный штаб Республики Крым принял решение о введении с 10 июня новой схемы движения пассажирских поездов "Таврия". Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Ракетный удар ВСУ по ЧебоксарамЧебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке ВСУ. Три человека получили ранения, в местной школе организован пункт помощи, где дежурят врачи и психологи, работает горячая линия. В городе временно перекрывал некоторые дороги, ограничения движения действовали как для пешеходов, так и для автотранспорта.Умерла Народная артистка СССР Людмила ЧурсинаУшла из жизни Народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в Театре российской армии."С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина", – сказано в сообщении.О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время.Ажиотаж на кубанских заправках при въезде в КрымВ Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани."На территориях семи заправок соседствующего с Республикой Крым Темрюкского района отмечаются очереди – от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме", – сказано в сообщении.При этом в регионе из более тысячи заправочных станций временно не отпускают топливо 15 АЗС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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