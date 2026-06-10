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Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день - РИА Новости Крым, 10.06.2026
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Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день
Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день - РИА Новости Крым, 10.06.2026
Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день
Киевские боевики нанесли удар по Панораме "Оборона Севастополя". Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето. Ракетной атаке ВСУ подвергся город... РИА Новости Крым, 10.06.2026
2026-06-10T23:11
2026-06-10T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по Панораме "Оборона Севастополя". Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето. Ракетной атаке ВСУ подвергся город Чебоксары. Ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело. Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.В график поездов "Таврия" внесены изменения до сентябряОперативный штаб Республики Крым принял решение о введении с 10 июня новой схемы движения пассажирских поездов "Таврия". Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова.В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Ракетный удар ВСУ по ЧебоксарамЧебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке ВСУ. Три человека получили ранения, в местной школе организован пункт помощи, где дежурят врачи и психологи, работает горячая линия. В городе временно перекрывал некоторые дороги, ограничения движения действовали как для пешеходов, так и для автотранспорта.Умерла Народная артистка СССР Людмила ЧурсинаУшла из жизни Народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в Театре российской армии."С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина", – сказано в сообщении.О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время.Ажиотаж на кубанских заправках при въезде в КрымВ Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани."На территориях семи заправок соседствующего с Республикой Крым Темрюкского района отмечаются очереди – от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме", – сказано в сообщении.При этом в регионе из более тысячи заправочных станций временно не отпускают топливо 15 АЗС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день

Удар по Панораме в Севастополе и изменение расписания поездов "Таврия" – главное за день

23:11 10.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по Панораме "Оборона Севастополя". Изменен график движения крымских поездов "Таврия" на лето. Ракетной атаке ВСУ подвергся город Чебоксары. Ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Водители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"

Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." – была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли. Каменное здание пострадало минимально, а внутреннее убранство выгорело. Как сообщил представитель подрядчика, проводившего реставрацию здания панорамы, вражеским ударом уничтожено около 70% выполненной работы. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
Панорама Оборона Севастополя горит после атаки ВСУ
22:30
Борются с великим общим прошлым: эксперт об ударе ВСУ по Панораме Севастополя

В график поездов "Таврия" внесены изменения до сентября

Оперативный штаб Республики Крым принял решение о введении с 10 июня новой схемы движения пассажирских поездов "Таврия". Это связано с необходимостью сократить ночное передвижение составов по территории полуострова.
В график движения крымских поездов "Таврия" внесены существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.
Родители с детьми в автобусе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
22:37
В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона

Ракетный удар ВСУ по Чебоксарам

Чебоксары утром в среду подверглись ракетной атаке ВСУ. Три человека получили ранения, в местной школе организован пункт помощи, где дежурят врачи и психологи, работает горячая линия. В городе временно перекрывал некоторые дороги, ограничения движения действовали как для пешеходов, так и для автотранспорта.
Место преступления
12:47
Взрыв в Москве: на месте преступления задержаны двое подростков

Умерла Народная артистка СССР Людмила Чурсина

Ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в Театре российской армии.
"С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни Народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина", – сказано в сообщении.
О прощании сообщим дополнительно в ближайшее время.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
10:47
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

Ажиотаж на кубанских заправках при въезде в Крым

В Краснодарском крае на заправках на въезде в Крым скопились очереди за бензином. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"На территориях семи заправок соседствующего с Республикой Крым Темрюкского района отмечаются очереди – от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме", – сказано в сообщении.
При этом в регионе из более тысячи заправочных станций временно не отпускают топливо 15 АЗС.
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
19:10
МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
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Заголовок открываемого материала
23:25Севастополь отражает удар ВСУ – дроны сбивают в разных районах города
23:11Удар по Панораме в Севастополе и изменение графика поездов "Таврия": главное за день
23:00Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на объекте
22:37В Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории региона
22:30Борются с великим общим прошлым: эксперт об ударе ВСУ по Панораме Севастополя
22:15В Севастополь не пришли бензовозы – QR-коды на топливо распределяться не будут
22:01В Севастополе военные отражают атаку – над Северной стороной сбили беспилотники
21:45В Севастополе воздушная тревога
21:43Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 203 беспилотника ВСУ
21:37В Крыму объявили беспилотную опасность – работает ПВО
21:36Верховный суд РФ ликвидировал "Союз украинцев России"
21:28Как привлечь туристов в новые регионы России
21:08Три крымских проекта по развитию донорства признали лучшими в России
20:43Стартует Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти"
20:23Переносится отправление еще двух поездов из Крыма
20:11ЮНЕСКО обеспокоена повреждением Панорамы в Севастополе
19:47Два поезда из Крыма в Москву отправятся в путь позже графика
19:24Поезд Санкт-Петербург – Евпатория на 11 июня отменили
19:10МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонами
18:52"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
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